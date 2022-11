Gli appassionati di simulatori di volo ora possono mettere le mani su Alpha Flight XPC

Con una nota stampa, Honeycomb ha comunicato che gli appassionati di simulatori di volo possono ora mettere le mani su una nuova opzione che renderà le loro scorribande virtuali ancora più immersive: parliamo infatti di Alpha Flight XPC, disponibile per la spedizione in tutto il mondo e compatibile con PC (Windows) e con Xbox Series X|S.

«Gli Honeycomb Alpha Flight Controls XPC sono stati progettati e sviluppati in California da piloti e ingegneri aerospaziali per garantire l’esperienza di simulazione di volo più realistica possibile» ci spiega il produttore.

Il nuovo XPC è dotato di un design completamento rivisto della griglia anteriore, della possibilità di rotazione di 180° con tanto di sensori ad effetto Hall, aggiornati per dare una grande precisione e una grande fluidità, senza arresto centrale.

«La base include un pannello con interruttore principale, alternatore, avionica e luci, nonché un interruttore di accensione a 5 posizioni caricato a molla. Le maniglie sinistra e destra sono dotate di 13 pulsanti e interruttori programmabili per un volo completamente personalizzabile» aggiunge il produttore, nella descrizione del prodotto, chiaramente pensato per i cultori delle simulazioni di volo.

Il prezzo di listino è di $349,99 e le spedizioni sono disponibili in tutto il mondo attraverso il sito ufficiale a questo link.

Ad accompagnare questo lancio è anche Honeycomb Xbox Hub, grazie al quale chi è in possesso di Bravo Throttle Quadrant e/o dei futuri Charlie Rudder Pedals potrà servirsene in combinazione con Alpha XPC su Xbox Series X|S. In questo caso, viene specificato che l’Hub Xbox Honeycomb sarà venduto a $39,99.

«Inoltre, l’hub è compatibile con i pedali dell’acceleratore e del timone USB di volo Logitech per offrire una soluzione di volo attenta al prezzo. Il pacchetto Alpha XPC/Xbox Hub/Logitech Flight Throttle verrà offerto tramite partner di vendita al dettaglio per $429,99».

In merito a questo debutto, Nicki Repenning – fondatore e CEO di Honeycmb Aeronautical, non ha nascosto la sua soddisfazione: «abbiamo lavorato a stretto contatto con Microsoft per implementare la compatibilità con Xbox Series X/S e con il team di Microsoft Flight Simulator per garantire che Alpha XPC, Bravo Throttle e Charlie Rudder Pedals tramite l’hub Xbox forniscano un’esperienza plug and play», ha dichiarato.