Apex Coins scontate del 25% su Amazon!

State cercando di ottenere il vostro personaggio perfetto in Apex Legends, ma l’acquisto tradizionale dei Apex Coins vi sembra troppo costoso? Oggi abbiamo l’offerta che fa per voi! Infatti, attualmente il noto portale e-commerce Amazon offre la possibilità di acquistarli a prezzi assolutamente da non lasciarsi sfuggire!

Le Apex Coins possono essere utilizzate per acquistare pacchetti Apex cosmetici e per sbloccare nuovi personaggi attraverso il negozio in-game di Apex Legends. Battle royale realizzato dai ragazzi di Respawn Entertainment e pubblicato da Electronic Arts, Apex Legends è disponibile sul mercato ormai da qualche anno e recentemente è stata pubblicata anche la Stagione 13, che si focalizza sull’introduzione di una nuova Leggenda che va a rimpinguare le fila di un roster estremamente vario e bilanciato.

Per quanto riguarda invece le abilità della nuova leggenda della Stagione 13, Newcastle, abbiamo una skill passiva che permette di rianimare un compagno di squadra spostandosi in parallelo e attivando un piccolo scudo che ricorda la medesima utilizzata da Lifeline, anche se in queste occasioni potrà avere una maggior resistenza a seconda del livello raggiunto dall’armatura del nostro eroe.

Su Amazon avete la possibilità di acquistare Apex Coins con uno sconto del 25% rispetto al prezzo originale, sia per PC che per console. Ecco i tagli disponibili:

4.350 Apex Coins a 29,99€ invece di 39,99€

Apex Coins a invece di 39,99€ 6.700 Apex Coins a 44,99€ invece di 59,99€

Apex Coins a invece di 59,99€ 11.500 Apex Coins a 74,99€ invece di 99,99€

Oltre che per accessori cosmetici, gli Apex Coins possono essere impiegati per comprare Pass Battaglia, i quali consentono di ottenere elementi di gioco sempre nuovi. Ad esempio, con un Pass Battaglia Premium, proposto a 950 Apex Coins, potrete usufruire di ricompense a tempo limitato, mentre con un Bundle Pass Battaglia Premium, disponibile per 2.800 Apex Coins, avrete la possibilità di partire con 25 livelli di vantaggio e sbloccare contenuti del valore di 4.700 Apex Coins.

