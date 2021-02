Apex Coins: ecco dove acquistarli al miglior prezzo

State cercando di ottenere il vostro personaggio perfetto in Apex Legends, ma l’acquisto tradizionale dei Apex Coins vi sembra troppo costoso? Niente paura, in questo articolo vi segnaliamo come ottenere le Apex Coins ai migliori prezzi disponibili sul mercato. Ricordiamo che questa valuta può essere utilizzata per acquistare pacchetti Apex cosmetici e per sbloccare nuovi personaggi attraverso il negozio in-game.

Battle royale realizzato dai ragazzi di Respawn Entertainment e pubblicato da Electronic Arts, Apex Legends è disponibile sul mercato ormai da due anni e recentemente è stata pubblicata anche la Stagione 8, che ha introdotto diverse novità, tra il nuovo personaggio Fuse che, dal punto di vista del gameplay, è una Leggenda estremamente votata a un approccio offensivo e trova largo consenso nei team che prediligono una maggior potenza di fuoco durante gli scontri rispetto ad approcci più ragionati. Infatti, come abilità attiva Fuse utilizza il proprio braccio cibernetico per lanciare delle mini bombe a grappolo in grado sia di rimbalzare sulle superfici solide sia di esplodere a mezz’aria in vicinanza di un bersaglio, mentre la skill passiva permette di equipaggiare una granata extra nel proprio slot inventario.

Nella nostra recensione del titolo, dove si era guadagnato un ottimo 8,2, abbiamo affermato che «il nuovo progetto di Respawn Entertainment porta una ventata d’aria fresca nel panorama dei Battle Royale, prendendo spunto qua e là, ma mantenendo un gunplay di base convincente. Le differenti features ben si incastonano nel mosaico minuziosamente realizzato dagli sviluppatori per ottenere divertimento e frenesia al punto giusto, senza sacrificare l’immediata accessibilità.»

Vi proponiamo di seguite le migliori offerte attualmente disponibili per acquistare APEX Coins.