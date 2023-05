F1 23 | Provato - Nuove corse ci attendono

Prima del lancio ufficiale, che ricordiamo essere atteso il 16 giugno 2023 su PlayStation, PC e Xbox, abbiamo avuto modo di dare un veloce sguardo al nuovo F1 23.

Rispetto all’anno precedente, sono state introdotte alcune interessanti novità – come Braking Point 2, il nuovo capitolo della modalità narrativa. Si tratta di un ritorno sicuramente apprezzato, che speriamo abbia molto da raccontare. Purtroppo, durante la nostra prima prova, non abbiamo avuto ancora modo di testarlo, ma crediamo ci sarà sicuramente occasione prima del lancio finale.

Tra le altre novità, abbiamo i nuovi circuiti di Las Vegas e Qatar, F1 World, bandiere rosse e una nuova lunghezza gara. Così come per il capitolo precedente, non mancherà il supporto VR che sarà disponibile attraverso differenti dispositivi: Valve Index, Oculus Quest 2 + Link Cable, Oculus Rift S, HTC Vive, HTC Vive Cosmos.

Ci teniamo a precisare che questa è solo una piccola anteprima di quello che sarà il prodotto finale, pertanto, non ci soffermeremo a lungo sui dettagli tecnici – trattandosi di una build preliminare messa a disposizione della stampa. Inoltre, è bene tenere in considerazione che molti dettagli potrebbero ancora variare nella release finale.

Consci di questo, siamo pronti a scendere in pista per raccontarvi le nostre prime impressioni.

Partiamo con le novità

F1 2023 sarà la sede di due nuovi circuiti: al lancio, infatti, faranno il loro ufficiale debutto il Las Vegas Street Circuit in Nevada, negli Stati Uniti, e il Losail International Circuit di Doha, in Qatar.

Per queste due novità, EA ha utilizzato diverse tecniche, al fine di riprodurre una buona accuratezza generale. Per il circuito di Las Vegas il team è partito da zero, analizzando foto e dati di fotogrammetria. Per il circuito in Qatar, invece, si è fatto riferimento ai progetti ufficiali in FOM, unendo queste informazioni con altri dettagli e la fotogrammetria del circuito di ArcGIS World Atlas.

Questi, però, non saranno ovviamente gli unici due circuiti in cui sbizzarrirsi fin dal al lancio; tra gli altri, troveremo anche l'Autódromo Internacional do Algarve in Portogallo, il Circuit Paul Ricard in Francia e lo Shanghai International Circuit in Cina.

Un’altra opzione presente già al debutto sarà la lunghezza gara al 35%. Questa nuova opzione, richiesta anche dalla community, consente di avere un buon bilanciamento di gioco tra le opzioni di gara corta e gara lunga. Si tratta di un punto quasi intermedio che consentirà di creare una buona strategia di gara, realistica quanto basta.

Sebbene il tempo di gara sia ridotto, l’usura degli pneumatici giocherà un ruolo importante per la buona riuscita in pista e ci saranno le classiche regole che si applicano a una corsa completa, come quella dei pit stop obbligatori.

Altro ritorno in F1 23 è quello legato alle bandiere rosse che, nella realtà, sono abbastanza presenti – soprattutto quest'anno, a quanto pare: vengono sbandierate in caso di sospensione temporanea di una gara per un incidente, quando non basta la safety car, o per condizioni avverse.

Si tratta di un elemento in grado di cambiare le sorti di una gara, che forza i team a pensare a nuove strategie durante il rientro ai box.

È possibile che si verifichi la presenza di una bandiera rossa sia nella modalità multigiocatore, a causa di un incidente di un pilota, oppure in modalità offline se lo stesso viene causato dall’IA. Naturalmente, anche le prestazioni meteorologiche estreme potrebbero causarne l’emissione. Qualunque sia il motivo, dobbiamo prepararci a elaborare una nuova strategia e ripartire più forti di prima.

Qualche ritorno e qualche modifica

In questo F1 23, fa il suo ritorno anche la già vista modalità narrativa, con il nuovo capitolo Braking Point 2 – anche se, purtroppo, non possiamo ancora raccontarvi alcun dettaglio.

Possiamo, però, parlare dell’ingresso di F1 World, il nuovo hub ricco di contenuti. Si tratta di uno spazio centrale per tutto quello che riguarda il mondo della Formula 1. Al suo interno saranno presenti diverse modalità di gioco, dalle esperienze in singolo a quello in multiplayer, oltre a contenuti giornalieri, settimanali e stagionali. Il tutto è coronato da un sistema di progressione che ci consentirà di salire di livello durante il corso della stagione.

F1 World è sicuramente il posto adatto a chi affronta il titolo per la prima volta, poiché regala un’esperienza coinvolgente nel mondo della Formula 1. I neofiti potranno, qui, prendere dimestichezza con il gioco e le sue regole.

Naturalmente, i contenuti mirano a essere interessanti anche per i giocatori veterani, grazie ai diversi obiettivi da raggiungere. Saliremo pian piano di livello, grazie a sfide ed eventi che ci permetteranno di ottenere ricompense, come livree, tute e caschi. Accresceremo, inoltre, anche la nostra esperienza tecnica e le nostre prestazioni.

Per quel che riguarda il nostro bolide, l’auto che guideremo in F1 World sarà quella che ci accompagnerà più a lungo. Avremo la possibilità, quindi, di cambiarne l’aspetto estetico, ma anche equipaggiamenti e prestazioni. Più progrediremo, più avremo parti da cambiare, come freni o cambi, oltre ai membri del team.

Potremo scegliere Team Principal, Strategisti, R&D Head e Sponsor. Ogni membro del team avrà un proprio contratto, che garantirà ulteriori modifiche. Naturalmente, più apporteremo modifiche tecniche, più saremo in grado di gestire la nostra vettura sotto ogni aspetto. Ne aumenteremo accelerazione, velocità, gestione della frenata e accuratezza. Ogni modifica ci consentirà di avere un veicolo sempre più performante.

All’appello ci sarà anche la modalità Mia Scuderia, grazie alla quale potremo gareggiare nel multiplayer o a schermo condiviso e socializzare all’interno del RaceNet. Purtroppo, durante la nostra prima prova non abbiamo avuto modo di approfondire troppo queste sezioni, visto che ci siamo potuti dedicare principalmente a modalità Gran Prix e al Time Trial.

Ora abbiamo un livello di licenza

All’interno di F1 World saremo, inoltre, motivati a gareggiare in maniera pulita, grazie al sistema di valutazione della sicurezza. Non si tratta di altro che di un sistema che valuta il numero di penalità che si ricevono in ogni gara, andando a cambiare il nostro livello di licenza.

Saremo giudicati sia che si tratti di una gara in singolo, sia che si tratti del multiplayer. Ci saranno diversi gradi da A a D e questo influenzerà anche alcuni stili di gara. Gareggiando con il grado D, per esempio, saranno disattivate le collisioni con altri piloti in multigiocatore. Il grado A, invece, offre un’esperienza più realistica e prevede tutte le collisioni attive.

In tutti gli eventi di F1 World che si basano sul grado di licenza, avremo modo di scegliere a che livello giocare. Inoltre, anche ottenuto il grado massimo, avremo sempre possibilità di giocare a un livello inferiore.

Come si guida con il nuovo Precision Drive?

F1 23 introduce fin da subito il Precision Drive, ovvero la tecnologia di miglioramento negli input, in particolare nel sistema di sterzata. Fisica e manovrabilità sono pensati al meglio per i volanti con Force Feedback, ma dovrebbero essere percepibili anche da chi utilizza il controller. Abbiamo, quindi, fatto una prova sia con il volante che con il controller per capire se queste differenze fossero effettivamente sensibili.

In generale, il sistema di guida non ci è sembrato così innovativo rispetto ai capitoli precedenti. Sia chiaro, non stiamo dicendo che si guidi male o che non ci siamo trovati bene, ma non abbiamo avuto quella sensazione di “netto miglioramento” che ci saremmo aspettati. Così come già accedeva in F1 2022, troviamo che il Force Feedback sia molto basso, soprattutto rispetto ad altri titoli simulativi a cui siamo abituati.

Per quel che riguarda le modifiche più specifiche, rispetto al passato, percepiamo una maggiore linearità in accelerazione, soltanto giocando senza alcun aiuto, mentre, attivando gli aiuti – anche in maniera parziale – non abbiamo percepito nessun grosso cambiamento.

Anche l’uscita in curva sembra essere migliorata leggermente: si sente una maggiore aderenza, ma il divario a confronto con il passato è davvero minimo.

In ogni caso, prima di stilare un giudizio definitivo, attenderemo l'uscita della versione finale che potrebbe cambiare ancora rispetto a questa release. Alcune feature potrebbero essere da implementare: pertanto, siamo pronti a tornare nella nostra monoposto al momento dell'uscita per poter fare tutte le nostre considerazioni definitive.