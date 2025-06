Insomma, Agatha Christie - Assassinio sul Nilo ha tutte le carte in regola per soddisfare chi cerca un’esperienza investigativa solida, costruita su una narrativa intrigante e su un sistema di deduzione intelligente. L’introduzione della seconda protagonista e la varietà delle ambientazioni sono scelte vincenti che arricchiscono la formula. Tuttavia, il comparto tecnico decisamente arretrato e alcune ingenuità nelle animazioni e nella regia rischiano di compromettere parte del coinvolgimento. Se Microids vorrà davvero consolidare questo filone ispirato ad Agatha Christie, sarà necessario un cambio di marcia sul piano tecnologico dai prossimi progetti in poi. Per ora, quello che abbiamo visto è un titolo dalle ottime idee e dalle basi robuste, ma ancora troppo ancorato a limiti produttivi che si spera possano essere almeno in parte limati entro il lancio finale.

Sulla scia del precedente capitolo, Agatha Christie - Assassinio sul Nilo è un’avventura investigativa sviluppata da Microids Studio Lyon che vuole mantenere le tradizioni di questo nuovo corso inaugurato con la trasposizione del romanzo più famoso e amato dell'autrice inglese.

Dopo aver testato una corposa sessione di gioco in anteprima si possono tuttavia già notare alcune differenze rispetto ad Assassinio Sull'Orient Express, poiché gli autori hanno deciso che non si limiteranno a narrare per filo e per segno il classico romanzo. Ci sarà infatti un'espansione con una storia inedita ambientata negli anni ’70, aggiungendo nuovi personaggi e intrecci narrativi.

Se questo possa far inalberare o meno i puristi dei romanzi è ancora tutto da vedere, ma considerando che si tratta di un prodotto di nicchia, e che difficilmente dei veri lettori possano esibirsi in proteste sguaiate come quelle dei giocatori moderni, forse è il caso di analizzare con più calma la questione.

Agatha Christie - Assassinio sul Nilo: fedele, ma fino a un certo punto

Tra le novità principali di Agatha Christie - Assassinio sul Nilo c’è l’introduzione di una seconda protagonista giocabile, Jane Royce, una giovane investigatrice privata che porta con sé uno sguardo fresco e un approccio investigativo diverso da quello più razionale e cerebrale di Hercule Poirot.

Durante la nostra prova abbiamo potuto alternarci tra i due, in una struttura che sembra favorire un progressivo avvicinamento tra i due filoni narrativi, ma senza ancora mostrare in modo chiaro se e come le due indagini finiranno per incrociarsi. La costruzione a doppia linea investigativa è uno degli elementi più riusciti del gioco, ma è ancora presto per verificarne la tenuta lungo l'arco dell'intera avventura.

Nel frattempo, Poirot si trovava già sul celebre battello in navigazione lungo il Nilo, luogo che diventa teatro di un crimine che richiama da vicino l’iconico delitto al centro del romanzo.

Lo sviluppo alternato delle due storie contribuisce a mantenere vivo l’interesse e stimola il giocatore a cercare collegamenti, ma non è ancora chiaro se la narrazione riuscirà a mantenere coerenza e ritmo man mano che i due percorsi si avvicinano.

Ciò che più catturerà l'attenzione degli estimatori del romanzo è l’atmosfera tipica degli anni ’70, riprodotta con una certa cura nei costumi, negli ambienti e nei dialoghi. La colonna sonora, i poster, i colori saturi e le ambientazioni pop contribuiscono a evocare un periodo storico che si presta bene a raccontare una società in fermento: ci sono riferimenti al femminismo, alla liberazione sessuale, ai movimenti per i diritti civili, e i personaggi sembrano muoversi in un mondo dove le tensioni sociali fanno da sfondo agli eventi criminali.

Durante la prova abbiamo esplorato diverse ambientazioni, ma è ancora presto per tirare le somme e verificare sia la densità degli stessi, sia l'efficacia delle singole aree. Il caso che anima l'inizio della demo, su un'insolita pista da ballo, lasciava già intravedere alcune delle meccaniche ormai tipiche dei giochi di investigazione.

I dialoghi coi personaggi, il dover rimbalzare da una discussione all'altra per raccogliere informazioni, gli indizi sparsi per gli ambienti e l'ormai immancabile mappa mentale dove unire idealmente i puntini sono le alcune tra le più rilevanti dinamiche all'interno di Agatha Christie - Assassinio sul Nilo.

Interessante, in tal senso, la possibilità di selezionare ben tre difficoltà, con l'ultima che elimina del tutto ogni tipo di suggerimento, riferimento o aiuto proprio all'interno del menù delle deduzioni, spingendo il giocatore più audace a doversi affidare solo al proprio intuito e alle proprie capacità deduttive.

Tecnicamente modesto ma dritto al punto

Il lavoro di scenografia è apprezzabile, anche se non sempre supportato da una componente tecnica all’altezza. Uno dei punti deboli più evidenti del titolo è infatti l’arretratezza del comparto grafico, che appare ancorato a standard ormai superati da un bel pezzo. Le animazioni dei personaggi sono rigide, spesso goffe, e mancano di fluidità, soprattutto durante i dialoghi.

Le espressioni facciali sono ridotte all’osso, e raramente trasmettono le emozioni che le battute vorrebbero suggerire. Anche i movimenti durante l’esplorazione appaiono meccanici e innaturali, con transizioni scattose tra un’azione e l’altra che rendono l’esperienza meno immersiva. Non aiuta nemmeno la gestione delle telecamere, spesso impacciata negli spazi chiusi e poco dinamica nei momenti più statici.

A livello visivo, il gioco alterna ambienti ben curati, come alcuni scorci del Nilo o la ricostruzione di Abu Simbel, ad altri più anonimi o con texture poco definite. Le luci a volte non riescono a valorizzare le scene, e capita di trovarsi in ambienti privi di profondità o con riflessi poco realistici. In un genere che fa dell’osservazione un elemento fondamentale del gameplay, questi limiti si fanno sentire non poco.

Cliccando su indizi o elementi dello scenario, il giocatore può attivare brevi monologhi interni dei personaggi, che offrono spunti per ulteriori deduzioni.

Nonostante ciò, il sistema investigativo si conferma il vero punto di forza del titolo. La mappa mentale in cui confluiscono indizi, dichiarazioni e deduzioni, è stata migliorata rispetto al precedente titolo. Ora è tutto più dinamico, chiaro e consente di effettuare connessioni logiche con maggiore libertà.

È possibile inoltre associare elementi, contraddizioni e moventi con un sistema visivo ben organizzato, che stimola il ragionamento del giocatore senza mai essere frustrante. L’analisi degli oggetti e dei luoghi continua a essere un aspetto centrale: cliccando su indizi o elementi dello scenario, il giocatore può attivare brevi monologhi interni dei personaggi, che offrono spunti per ulteriori deduzioni o aggiornano i profili dei sospetti.

Quest’ultima è un’altra delle meccaniche più interessanti, che consente di approfondire la conoscenza dei personaggi interrogati e arricchisce il lato narrativo dell’esperienza.

Le fasi di confronto diretto con i sospetti, durante le quali si utilizzano le prove raccolte per smascherare bugie o ottenere confessioni, funzionano bene ma andrebbero forse meglio calibrate nel livello di difficoltà. In alcuni casi è stato fin troppo semplice far crollare la versione di un sospetto, semplicemente scegliendo la prova corretta, senza la necessità di mettere davvero alla prova la capacità di osservazione del giocatore.

In altri casi è stato invece necessario ragionare a fondo e ricostruire con attenzione la sequenza degli eventi per arrivare alla verità. È questo equilibrio tra narrazione, osservazione e logica che rappresenta la vera identità della produzione Microids: un approccio classico ma efficace al genere investigativo. Tuttavia, non si può non notare una certa pigrizia nell’evoluzione tecnologica della serie.

A pochi mesi dall’uscita di Agatha Christie - Assassinio sul Nilo, ci si aspetterebbe un salto di qualità più deciso, soprattutto considerando che il mercato delle avventure investigative sta vivendo una rinascita, con titoli che ormai offrono standard qualitativi molto più elevati, anche da team indipendenti.

Il rischio è che la solidità delle meccaniche non basti più a sostenere l’esperienza, se intorno tutto il resto inizia a scricchiolare. Anche sul fronte dell’audio si notano alti e bassi: il doppiaggio inglese è discreto ma non sempre convincente, mentre gli effetti sonori sono funzionali ma piuttosto anonimi. Le musiche invece svolgono bene il loro compito, con alcune tracce di accompagnamento che riflettono lo spirito degli anni Settanta e variano intelligentemente a seconda del tono della scena.

In definitiva, non siamo così convinti che il solo traino della popolare autrice possa bastare, e va detto con un po' di rammarico che il nuovo progetto di Microids si pone un po' troppo sulle retrovie per poter svettare e imporsi sul mercato (e persino nella nicchia che vuole aggredire). Vedremo entro quest'anno se sarà davvero così.