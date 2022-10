Anche Final Fantasy XIV è sotto attacco hacker, a rischio i dati degli utenti

Final Fantasy XIV, o per essere precisi i suoi utenti, non stanno passando un bel momento perché sono vittima di attacco hacker.

L’MMO di Square Enix, di cui potete sapere tutto con la nuovissima enciclopedia che trovate su Amazon, è ormai una delle produzioni più solide del settore, specialmente nell’ambito degli MMO.

Ha continuato ad aggiornarsi negli anni, mantenendo vivissima la sua base di giocatori che hanno sempre avuto un motivo per tornare a giocare.

E non è certo finita qui, perché Yoshida ha promesso anni ed anni di contenuti a tutti i giocatori.

Ma, come riporta VGC, queste ore non sono certo le migliori per Final Fantasy XIV.

Square Enix ha avvertito i giocatori che gli hacker stanno tentando di accedere al sistema di gestione degli account utilizzato all’interno del gioco.

In un post sul sito ufficiale della community, il publisher ha affermato che potrebbe esserci la possibilità di dover avviare un processo di reimpostazione forzata delle password di tutti gli account, al fine di evitare il proliferare dell’attacco hacker.

Square Enix ha affermato che sta mitigando l’effetto dell’attacco, limitando l’accesso agli account che ritiene possano essere stati compromessi da utenti non autorizzati.

I giocatori il cui accesso all’account Square Enix è stato limitato riceveranno un’e-mail, all’indirizzo registrato, che spiega come reimpostare la password.

Un vero peccato per tutti i giocatori che giornalmente si ritrovano nel mondo di gioco. Anche a fare cose molto particolari e piccanti, per qui Square Enix ha dovuto mettere una pezza in passato.

È un periodo veramente florido per gli attacchi hacker, a quanto pare. Giusto qualche settimana fa Take-Two si è ritrovata a subirne uno gigantesco, che ha portato al famoso leak di GTA 6.

Di recente anche Overwatch 2 si è dovuto ritrovare a gestirne uno. Il quale ha reso difficile accedere al gioco durante il lancio, creando non pochi problemi.