Amnesia Rebirth tornerà a terrorizzarci pochi giorni prima di Halloween

Dopo gli ottimi Amnesia: The Dark Descent e SOMA, i ragazzi di Frictional Games hanno deciso di tornare a terrorizzarci con Amnesia Rebirth, nuovo capitolo della serie annunciato lo scorso marzo di cui si sono perse le tracce nel corso degli ultimi mesi. Il titolo farà tesoro dell’esperienza maturata dal team durante gli anni per offrirci un’esperienza di gioco assolutamente spaventosa.

La software house ha diffuso recentemente un nuovo trailer di Amnesia Rebirth, svelando che il prodotto sarà lanciato il prossimo 20 ottobre, giusto in tempo per Halloween, per Sony Playstation 4 e Windows PC (dove sarà disponibile su Steam, GOG ed Epic Games Store).

Il filmato, che potete vedere come di consueto nel player sottostante, suggerisce la presenza di diversi ambienti piuttosto diversi tra loro e tanti pericoli in agguato.

Questa è una breve descrizione del titolo:

In Amnesia Rebirth giochi nei panni di Tasi Trianon, una donna che si risveglia nel cuore del deserto algerino. Sono trascorsi giorni. Dove sei stata? Che cos’hai fatto? Dove sono gli altri? Ricostruisci il tuo viaggio, metti insieme i pezzi frammentari del tuo confuso passato: è la tua unica possibilità per sopravvivere allo spietato orrore che minaccia di divorarti. Il tempo è tuo nemico. Vesti i panni di Tasi e guidala attraverso le sue paure e i suoi tormenti più profondi. Mentre cerchi di attraversare il panorama desertico e abbandonato che ti si para davanti, dovrai anche fare i conti con le tue speranze, le tue paure e i tuoi rimorsi. E, ciononostante, continuare nel tuo percorso, un passo dopo l’altro, consapevole che non ci sia scampo dal fallimento.