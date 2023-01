Amiibo di Kazuya, da Tekken, ora disponibile! Acquistatelo ora prima che vada esaurito!

Nel caso foste dei grandi appassionati della saga di picchiaduro Tekken, segnaliamo ai nostri lettori che è attualmente disponibile il nuovissimo amiibo dedicato al personaggio di Kazuya, sicuramente uno dei personaggi più di spicco e conosciuti dell’intera serie.

Nel caso foste interessati, vi consigliamo assolutamente di non attendere ulteriore tempo e farlo vostro, visto che questo amiibo sarà sicuramente preso di mira dai collezionisti ed, eventualmente, anche dai bagarini che cercheranno di rivenderlo a prezzo maggiorato una volta che i pezzi saranno esauriti pressi i maggiori rivenditori online.

Ricordiamo che gli amiibo sono statuette e carte interattive che possono essere utilizzate con i giochi compatibili con Nintendo Switch attraverso il sensore NFC. Ognuno di essi può sbloccare funzionalità diverse a seconda del gioco, come nuove modalità, armi, personalizzazioni del personaggio e aumento delle abilità per trasformare l’amiibo in un alleato o un avversario.

Possono essere utilizzati per migliorare l’esperienza di gioco in vari modi, come evocare personaggi come alleati o invitare animali a visitare il proprio villaggio, nonché sbloccare costumi a tema e missioni extra. Ad esempio, in The Legend of Zelda: Breath of the Wild, usando l’amiibo di Link lupo potrete evocare Link lupo come alleato nel gioco.

Come potete vedere dalle immagini a corredo, l’amiibo di Kazuya è davvero molto ben realizzato e siamo sicuri che andrà letteralmente a ruba tra gli appassionati. Non perdete l’occasione di portarvelo a casa prima che sia troppo tardi!

