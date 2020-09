Amazon: tornano le offerte Philips HUE per la tua postazione gaming!

Se state cercando lampadine smart ed altri accessori per donare un tocco luminoso in più alla vostra postazione da gaming, oggi abbiamo l’offerta che potrebbe fare al caso vostro. Infatti, attualmente su Amazon è stata lanciata una promozione che vi consente di acquistare diversi prodotti a marchio Philips Hue a prezzi scontati, una delle soluzioni ideali a vostra disposizione per il rapporto qualità/prezzo che offrono.

Partiamo dal classico Starter Kit composto da due lampadine smart con attacco E27 e Bridge Hue che potete portarvi a casa a soli 89,99€, con uno sconto del 36% sul prezzo usuale di listino. Attraverso lo Hue Bridge potrete controllare fino a cinquanta apparecchi di illuminazione al vostro sistema smart, incluse le due lampadine in confezione. Il sistema Hue, particolarmente avanzato, può essere controllato semplicemente sia tramite l’applicazione dedicata che tramite controllo vocale, dando anche la possibilità di personalizzare diversi parametri, dal colore e intensità delle luci alla creazione di vere e proprie scene in grado di attivarsi in determinate circostanze.

Piuttosto interessante anche la striscia LED smart LightStrip Plus, che attualmente potete acquistare a soli 79,99€, risparmiando 18€ sul prezzo originale. Il dispositivo offre un’alta flessibilità, è modellabile, pieghevole ed estensibile fino a 10m collegando più strisce tra loro. Grazie alla possibilità di essere illuminato con 16 milioni di colori, potrete dare sfogo alla vostra creatività e così come gli altri accessori della stessa linea, è compatibile con gli assistenti vocali Alexa, Google Nest ed Apple HomeKit.

Infine, la lampada portatile connessa Hue Go potrà esservi davvero utile se cercate un oggetto capace di illuminare determinate aree senza essere vincolato alla consueta alimentazione da parete. In questa versione la Hue Go presenta una durata maggiore della batteria rispetto al passata ed è stata migliorata la posizione del caricatore per evitare problemi di stabilità quando inserito.

Di seguito trovate la nostra selezione di offerte Philips Hue per illuminare al meglio la vostra postazione da gaming.

Offerte Philips HUE per la tua postazione gaming

