Amazon: tante nuove offerte sugli accessori Trust

Trust è sicuramente un marchio di assoluta qualità quando si parla di accessori legati al gaming. Ecco perché oggi abbiamo deciso di selezionare per voi un gran numero di oggetti in offerta speciale su Amazon! Dai mouse, alle cuffie, alle sedie, passando per le keyboard di ultima generazione, tutti proposti a prezzi ribassati realmente sorprendenti (parliamo di sconti davvero sostanziali che non dureranno ancora molti giorni).

Partiamo dall’accoppiata Trust Gaming GXT 838 Azor Tastiera e Mouse Gaming, proposti a 29,90€ contro i 30,99€ del prezzo di listino base. Proseguiamo con le Trust Cuffie Gaming GXT 322 Carus, con Microfono Flessibile, proposte a soli 25,99€ contro i 39,99€ del costo originale, cui segue la Trust Gxt 705 Ryon Sedia Gaming Ergonomica offerta al prezzo di 128,00€ contro i 169,99€ del prezzo di listino.

Le offerte continuano con l’imponente Trust Tytan Gaming GXT 658 Sistema Set di Altoparlanti, messo in vendita al costo di 125,00€ contro i 129,99€ base, cui segue il mouse da gioco Trust Gaming GXT 101, proposto a soli 9,90€ contro i 14,99€ del prezzo di listino e il microfono Trust Gaming GXT 252 Emita Plus, messo in vendita a 89,99€ contro i 129,99€ del costo base.

Ultime ma non meno importanti, le cuffie Trust con microfono davvero economiche e offerte al prezzo di soli 7,99€ contro i 8,90€ del costo base, cui segue il set di altoparlanti Trust Gemi al costo di 16,10€ contro i 18,99€ del prezzo di listino e infine la performante Trust Tyro Webcam PC con Microfono Full HD 1080p, proposta a 55,99€ contro i 67,18€ del costo base.

Offerte speciali Trust Gaming

Offerte ancora disponibili