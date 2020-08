Amazon: scopri le offerte di fine estate sulle smart TV Hisense!

Le smart TV sono diventate il nuovo standard per chiunque voglia portare a casa un nuovo televisore e godersi in santa pace i propri programmi preferiti. Il motivo è presto detto: non solo, infatti, questi televisori consentono di vedere i tradizionali canali attraverso l’antenna, ma rendono anche possibile installare applicazioni come YouTube, Netflix, Amazon Prime Video o DAZN, per godersi anche contenuti on demand quando lo si preferisce – peraltro, spesso senza pubblicità.

L’altro lato della medaglia è che puntare su un polliciaggio generoso spesso restituisce prezzi non alla portata di tutte le tasche: ecco perché le soluzioni sulle smart TV di Hisense sono un ottimo compromesso tra qualità e prezzo, e il fatto che siano ulteriormente in saldo grazie agli sconti di fine estate di Amazon merita tutte le attenzioni del caso.

In questo momento, ad esempio, potete portare a casa la generosa Hisense H55BE7000 da 55″ in 4K risparmiando sensibilmente: la TV, con design slim ultra-sottile, supporta l’HDR per una resa dei colori e dei contrasti d’avanguardia, mentre l’audio è affidato a un comparto DTS Studio che vi farà immergere (letteralmente) all’interno dei contenuti che state vedendo. La TV è anche dotata di upscaler in 4K, il che significa che mostrerà in 4K qualsiasi contenuto, anche quelli trasmessi in full HD (o meno), e di tre porte HDMI, ideali se volete collegare anche le vostre console per prepararvi a videogiocare fino in 4K.

Se cercate una soluzione full HD dalle dimensioni più contenute, invece, l’ideale è Hisense 40AE5500F da 40″: questa smart TV priva di cornici propone una risoluzione 1920 x 1080 e gode di un miglioramento nativo dei colori, per una resa al massimo possibile anche senza HDR e anche sulle immagini in movimento. È inoltre dotata di due porte HDMI, di wi-fi integrato per le funzionalità smart e di porta USB per il collegamento di pennine da cui visualizzare i vostri file preferite.

Di seguito, la nostra selezione di sconti imperdibili sulle smart TV Hisense proposti da Amazon per la fine dell’estate.

