Amazon Prime Video, tantissimi film in offerta a partire da 1,99€

In preparazione al Prime Day, che si terrà il 21 e 22 giugno prossimi, Amazon ha annunciato una promozione imperdibile su Prime Video che vi permetterà di noleggiare o acquistare tantissimi film presenti sulla piattaforma a prezzi incredibilmente bassi!

Tratto dal film Arancia Meccanica

La scelta è davvero vastissima e copre i generi più disparati. Ad esempio, a soli 1,99€ potete noleggiare, o acquistare a soli 7,99€, uno dei capolavori immortali di Stanley Kubrick, Arancia meccanica, pellicola cinematografia ambientata in un futuro scioccante che racconta la stora di Alex.

Stesso prezzo anche per noleggiare “Stand By Me – Ricordo di un’estate“, un classico del genere ambientato in una piccola cittadina boscosa dell’Oregon, dove un gruppo di amici sono alla ricerca del cadavere di un ragazzino.

Se amate il filone horror non potete di verto lasciarvi sfuggire la possibilità di vedere prodotti recenti come Hereditary – Le Radici Del Male, Midsommar, The Lighthouse e Stephen King’s Doctor Sleep per pochissimi euro!

Ricordiamo, infine, che l’abbonamento Amazon Prime, al costo di appena 36 euro all’anno (o 3,99€ al mese), oltre all’accesso all’enorme catalogo Prime Video, vi permette di ascoltare più di 2 milioni di brani e centinaia di playlist senza pubblicità con Amazon Music, centinaia di eBook e fumetti con Prime Reading, senza contare i contenuti in-game e giochi ogni mese senza costi aggiuntivi con Prime Gaming, oltre alle ormai ben note spedizioni gratuite ed al servizio di ritiro tramite le cassette Amazon HUB.

Il Prime Day di Amazon si terrà il 21 e 22 giugno. C’è solo un requisito per poter approfittare delle offerte dell’Amazon Prime Day, ed è avere un abbonamento ad Amazon Prime. Se non siete già iscritti a questo servizio e volete sapere tutti i vantaggi che vi offre, trovate i dettagli a questo indirizzo.

Insomma, un servizio eccellente che, proposto ad un costo ridicolo, si ripagherà della spesa in pochissimi mesi, nell’arco di poche spedizioni. Inoltre, i primi 30 giorni sono gratis, quindi potete provare il servizio senza spendere nemmeno un centesimo inizialmente.

