Amazon Prime Day torna a ottobre: due giorni di sconti folli vi attendono!

Finalmente è ufficiale: a ottobre si terranno altri due giorni di offerte esclusive per gli abbonati al servizio Amazon Prime! Le giornate in questione saranno l’11 e 12 ottobre, quindi mancano appena due settimane all’evento! Nel corso di queste due giornate piene di offerte, così come in passato, sicuramente potete trovare sconti imperdibili sui prodotti dei principali brand del settore.

Come prepararsi al Prime Day

Per sfruttare a pieno le offerte dell’Amazon Prime Day è necessario essere iscritti ad Amazon Prime. Se non siete già iscritti potete farlo da questa pagina e avrete diritto a 30 giorni di prova gratuita, in questo modo potrete utilizzarlo per l’imminente Prime Day in modo da avere accesso a tutte le offerte in anteprima e non perdervi neanche uno sconto.

Quest’anno, Amazon ha reso la preparazione al Prime Day più facile e vantaggiosa che mai. I clienti Amazon Prime possono ricevere consigli personalizzati sui prodotti e impostare notifiche e promemoria sulle offerte per prepararsi al meglio.

Creare Alert per le offerte con consigli personalizzati: i clienti Amazon Prime potranno semplificare la loro caccia alle offerte grazie alle notifiche relative alle loro ultime ricerche su Amazon e ai prodotti visti recentemente.

Ricevere notifiche da Alexa: Grazie ad Alexa, i clienti Amazon Prime non perdono nessuna offerta. I clienti possono aggiungere prodotti alla loro lista dei desideri o al carrello, o salvarli per dopo e Alexa li avviserà quando le offerte saranno disponibili.

