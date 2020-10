Amazon Prime Day: fino al 48% di sconto sugli spazzolini elettrici Philips

In attesa dell’evento Amazon Prime Day, il noto gigante dell’ecommerce ha lanciato un’interessante promozione che vi consentirà di migliorare la vostra igiene orale. Infatti, Amazon attualmente consente di acquistare vari spazzolini elettrici a marchio Philips con sconti sino al 48%.

Si tratta di un’occasione particolarmente ghiotta, dato che, tra i prodotti in offerta, troviamo un dispositivo all’avanguardia come il Sonicare HX9903/03 DiamondClean Smart, che solitamente costa 309,99€, ma che oggi potrete potarvi a casa a soli 159,99€. Lo spazzolino elettrico utilizza il sistema SmartSensor, che avvisa in caso di pressione eccessiva, monitora e migliora la copertura, aiuta a ridurre l’eccessivo spazzolamento, indica le zone problematiche e i punti trascurati. La tecnologia Sonicare con 62.000 movimenti al minuto rimuove fino a 10 volte di placca in più e migliora le condizioni delle gengive fino a 7 volte di più rispetto ad uno spazzolino manuale. Lo spazzolino elettrico offre quattro programmi di pulizia: Clean per la pulizia quotidiana, White+ contro macchie superficiali, Deep Clean+ per la pulizia profonda e Gum Care per la cura delle gengive. Scaricando l’app Philips Sonicare sarà possibile sincronizzare Sonicare HX9903/03 DiamondClean Smart con il vostro smartphone, così da tenere sempre sott’occhio le vostre performance e ricevere utili consigli.

Il 13 e il 14 ottobre arriva Amazon Prime Day! Non perderti tutte le offerte esclusive dedicate agli abbonati al servizio Amazon Prime, che puoi provare gratis per 30 giorni usufruendo di tutti i vantaggi riservati ai suoi membri, tra cui la possibilità di vedere film e serie TV su Prime Video, consegne illimitate in un giorno senza costi aggiuntivi, spazio di archiviazione illimitato per le tue foto su Amazon Photos, una selezione oltre due milioni di brani su Amazon Music e tanto altro ancora!

Se cercate qualcosa di più economico, ma ugualmente valido, in promozione troviamo anche il Sonicare HX6837/24 ProtectiveClean 4500, acquistabile per soli 64,99€, con uno sconto del 41% sul prezzo di listino, che, grazie alla tecnologia sonica a 62.000 movimenti al minuto, renderà i denti bianchi in appena una settimana. Sono presenti due programmi di pulizia: Clean per la pulizia quotidiana, mentre White rimuove le macchie superficiali.

Non mancano anche offerte relative alle testine di ricambio, tra cui troviamo le Sonicare HX9064/33 Pack W3 Premium White in confezione da quattro pezzi che possiamo acquistare a 29,99€, rispetto ai 39,99€ consueti.

Vi segnaliamo di seguito tutte le offerte relative agli spazzolini elettrici Philips attualmente disponibili su Amazon.

Offerte sugli spazzolini elettrici Philips su Amazon

Altre offerte Amazon