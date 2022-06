Amazon Prime Day 2022: tantissime offerte già da oggi in anteprima

Mancano poche settimane ai due giorni più importanti per gli abbonati Prime. Infatti, come vi abbiamo riferito in precedenza, l’Amazon Prime Day 2022 si terrà i prossimi 12 e 13 luglio! Nel corso di queste due giornate piene di offerte, potete trovare sconti imperdibili sui prodotti dei principali brand del settore, come Samsung, LG, Xiaomi, Hisense, Oral-B, Huawei, Braun, Foppapedretti, OnePlus e Vans. Moltissime offerte anche sui prodotti delle piccole e medie imprese italiane.

Tuttavia, già da oggi, 21 giugno 2022, sono iniziate le offerte anticipate, che vi consentono di mettere le mani su servizi e dispositivi Amazon a prezzi particolarmente allettanti. Eccole più nel dettaglio:

Amazon Fresh

I clienti Amazon Prime ottengono €5 di sconto con l’acquisto di cinque prodotti inclusi in una speciale selezione che comprende prodotti caseari, carne, pesce, gastronomia e pasti pronti, dessert e snack, dispensa, cura personale, prodotti per la casa, bibite e articoli per l’infanzia.

Amazon Music Unlimited

Per un periodo di tempo limitato, i clienti Amazon Prime che non hanno mai provato Amazon Music Unlimited possono accedere a 4 mesi senza costi aggiuntivi – con 90 milioni di brani senza pubblicità in HD e milioni di podcast.

Audible

Per i clienti Amazon Prime che non hanno mai provato Audible (o hanno cancellato l’abbonamento da almeno 6 mesi), è possibile sottoscrivere l’abbonamento al servizio a soli 2,95€ al mese per 6 mesi e avere accesso senza limiti a un catalogo di migliaia di audiolibri, podcast e serie audio, da ascoltare dove e quando vuoi, anche offline, dall’app o dal sito (non sarà possibile utilizzare i 30 giorni di prova gratuita, dopo i 6 mesi l’abbonamento si rinnova automaticamente a 9,99€ al mese).

Kindle Unlimited

I clienti Amazon Prime possono usufruire di tre mesi di Kindle Unlimited a 0,00€, approfittando così dei vantaggi offerti da un accesso illimitato a oltre 1 milione di eBook su qualsiasi dispositivo.

Dispositivi Amazon

Dal 1° luglio si potrà risparmiare fino al 40% sull’acquisto del router eero mesh WiFi. Inoltre, dall’8 luglio saranno disponibili ulteriori offerte per risparmiare fino al 60% su dispositivi Amazon selezionati, inclusi Echo Dot (3ª e 4ª generazione), Echo Show 5 (2ª generazione), Fire TV Cube, videocamere Blink, Ring Video Doorbell e molti altri.

Per sfruttare a pieno le offerte dell’Amazon Prime Day è necessario essere iscritti ad Amazon Prime. Se non siete già iscritti potete farlo da questa pagina e avrete diritto a 30 giorni di prova gratuita, in questo modo potrete utilizzarlo per l’imminente Prime Day in modo da avere accesso a tutte le offerte in anteprima e non perdervi neanche uno sconto.

Quest’anno, Amazon ha reso la preparazione al Prime Day più facile e vantaggiosa che mai. I clienti Amazon Prime possono ricevere consigli personalizzati sui prodotti e impostare notifiche e promemoria sulle offerte per prepararsi al meglio. Ai soli clienti Amazon Prime, inoltre, Amazon offrirà anche un’esperienza gaming esclusiva per festeggiare prima di Prime Day. Per partecipare i clienti possono iscriversi ad Amazon Prime o iniziare una prova gratuita su www.amazon.it/primeday