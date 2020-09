Amazon: offerte imperdibili sui notebook Acer!

Se siete alla ricerca di un portatile ma non avete a disposizione un budget davvero next-gen, le nuove offerte imperdibili sui notebook Acer disponibili su Amazon vengono in vostro soccorso, con sconti davvero eccezionali che vi permetteranno di prendere performanti macchine a prezzo di saldo.

Cominciamo subito con l’Acer Aspire 1 A114-32-C2A6, un notebook che vi viene proposto alla cifra irrisoria di 239,00 € – per uno sconto di ben 40,00 € sul prezzo di partenza. Questo PC conta su 4GB di RAM, un processore Intel Celeron N4020, un disco eMMC da 64GB e un display da 14″ HD al LEG, con una scheda grafica Intel UHD 600 che lo prefigura, insieme alla disponibilità di Office 365, una soluzione perfetta per il lavoro.

Acer Aspire 3 A315-54-33SG è invece una soluzione intermedia, di livello più elevato se avere una disponibilità di fondi maggiori, con un costo di 469,00 € e un risparmio soltanto per questa promo di ben 60,00 €. Il notebook monta una RAM da 8GB, un SSD da 256GB, una scheda video integrata, un display da 15.6 pollici e un processore Intel i3-10110U, per un upgrade di non poco conto rispetto al modello precedente.

Infine, Acer Aspire 5 A515-44-R9CH è un PC portatile di livello superiore grazie al suo processore AMD Ryzen 7 4700U, una RAM da 8GB DDR4, un SSD PCIe NVMe da 512GB, un display da 15.6 pollici full HD IP LED, una scheda video integrata AMD Radeon, e un design elegate che lo rende, insieme al prezzo competitivo, una soluzione perfetta per qualunque utilizzo: 689,00 € in luogo dei tradizionali 749,00 €, per uno sconto di ben 60,00 €.

Se siete interessati, potete consultare tutte le offerte a sfondo Acer ora disponibili su Amazon: trovate notebook per ogni tasca e dalle ottime prestazioni a prezzi davvero contenuti, l’ideale se siete alla ricerca di modi per sostituire il vostro vecchio PC ma non potete investire un capitale.

