Amazon: offerte imperdibili per le sedie gaming!

Sappiamo che possedere una buona sedia da gaming è indispensabile per scongiurare eventuali problemi di salute dovute ad un postura scorretta mantenuta per tante ore ogni giorno e, in nostro aiuto, arriva Amazon che, nella giornata di oggi, ha lanciato una promozione che consente di acquistare diversi prodotti a prezzi imperdibili!

Iniziamo con la sedia gaming Vinsetto in similpelle grigia, con la seduta e lo schienale imbottiti in gommapiuma e progettati per offrirvi il giusto supporto sia nella zona cervicale che in quella lombare. È possibile usare la leva sotto al sedile per regolare l’altezza della sedia tra 115-125 cm e adattarla alle dimensioni della vostra scrivania. Il sistema di sollevamento è con pistone a gas, per offrirvi un movimento fluido, silenzioso e regolare. Lo schienale inclinabile permette di scegliere l’inclinazione che vi è più comoda e bloccala in questa posizione. Oppure, per un momento di pausa, sbloccatelo per dondolarvi leggermente in avanti o indietro.

Solitamente sedia gaming Vinsetto in similpelle grigia viene proposta a 149,95€, ma oggi potete averla a soli 104,97€.

Continuiamo con la sedia gaming Vinsetto, imbottita in gommapiuma e modellata per seguire il corpo e dargli il giusto supporto. Il rivestimento è in PVC nero e viola: un materiale resistente, comodo e facile da pulire. Il cuscino lombare e il poggiatesta vi offrono un comfort in più. La leva sotto al sedile consente di regolare l’altezza della seduta tramite un sistema di sollevamento con pistone a gas, mentre i braccioli sono regolabili in altezza tra 14.5-23cm. Non poteva di certo mancare lo schienale inclinabile fino a 160° per concedervi un momento di relax.

Solitamente la sedia gaming Vinsetto viene proposta a 199,95€, ma oggi potrete portarvela a casa a soli 139,97€, con uno sconto del 30%.

