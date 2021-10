Amazon Music Unlimited, 3 mesi gratis in attesa del Black Friday!

Il noto portale e-commerce Amazon ha lanciato un’imperdibile promozione che vi permetterà di avere ben tre mesi gratuiti al servizio Amazon Music Unlimited, il quale offre un accesso illimitato a oltre 75 milioni di brani. Questa iniziativa, che anticipa l’arrivo del tanto atteso Black Friday, durerà solo per un periodo di tempo limitato, fino al 10 gennaio 2022, quindi vi consigliamo di non perdere altro tempo e sfruttarla il prima possibile.

Con Amazon Music Unlimited avete accesso illimitato ai vostri brani preferiti, con la possibilità di creare playlist e avere sempre salvati i pezzi che vi piacciono di più così da evitare di doverli cercare continuamente ad ogni ingresso nell’app. Potete ascoltare le canzoni in streaming sempre senza pubblicità, e questo vuol dire addio interruzioni nel mezzo della vostra playlist. In aggiunta, il servizio vi consente di ascoltare i brani anche offline con skip illimitati grazie alla funzionalità del download.

Inoltre, Amazon Music Unlimited è compatibile con Alexa, il che vuol dire che potrete ascoltare musica senza mani nell’app mobile di Amazon Music: niente ricerche o navigazione, basta chiedere e Alexa selezionerà la canzone che desiderate al volo, anche sui vari dispositivi smart presenti in casa vostra, come gli speaker Echo.

Rispetto al passato, inoltre, che Amazon Music Unlimited offre la qualità HD, senza ulteriori costi aggiuntivi, così da ascoltare i brani al massimo livello di dettaglio audio possibile, permettendovi di udire qualsiasi piccola sfumatura sonora.

Ricordiamo che l’offerta è riservata solo ai nuovi clienti di Amazon Music Unlimited. Terminato il periodo dell’offerta promozionale, l’abbonamento ad Amazon Music Unlimited proseguirà automaticamente al costo di 9,99€ al mese, ma potrà essere disattivato in qualsiasi momento dalle impostazioni di Amazon Music. Ricordiamo che l’Offerta promozionale non è cumulabile con altre promozioni, è limitata ad un solo account ed è fruibile per una sola volta.

Si tratta di un’offerta eccezionale per avere modo di ascoltare tutta la musica che volete per tre mesi gratuitamente e verificare la validità del servizio! Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

» Clicca qui per sottoscrivere 3 mesi di musica gratis ad Amazon Music Unlimited «

Offerte ancora disponibili

Altre offerte Amazon