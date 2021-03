Amazon Music Unlimited: 3 mesi di musica gratis per tutta la famiglia

Amazon Music Unlimited, il servizio musicale premium di Amazon, è disponibile anche nella variante Amazon Music Unlimited Family, che consente un accesso illimitato a oltre 70 milioni di brani e rappresenta il piano ideale per tutta la famiglia, dato che è possibile associare fino a sei account su più dispositivi!

E non è tutto! Infatti, per un periodo di tempo limitato avrete la possibilità di ascoltare ben tre mesi di musica gratis. In questo articolo vi diciamo come fare per averli subito a disposizione per ascoltare i vostri brani preferiti, ma affrettatevi: l’offerta sarà valida fino alle 23:59 del 5 aprile 2021.

Con Amazon Music Unlimited Family avete accesso illimitato ai vostri brani preferiti, con la possibilità di creare playlist e avere sempre salvati i pezzi che vi piacciono di più così da evitare di doverli cercare continuamente ad ogni ingresso nell’app. Potete ascoltare le canzoni in streaming sempre senza pubblicità, e questo vuol dire addio interruzioni nel mezzo della vostra playlist. In aggiunta, il servizio vi consente di ascoltare i brani anche offline con skip illimitati grazie alla funzionalità del download.

Inoltre, Amazon Music Unlimited Family è compatibile con Alexa, il che vuol dire che potrete ascoltare musica senza mani nell’app mobile di Amazon Music: niente ricerche o navigazione, basta chiedere e Alexa selezionerà la canzone che desiderate al volo, anche sui vari dispositivi smart presenti in casa vostra, come gli speaker Echo.

Ricordiamo che l’offerta è riservata solo ai nuovi clienti di Amazon Music Unlimited. Terminato il periodo dell’offerta promozionale, l’abbonamento ad Amazon Music Unlimited Family proseguirà automaticamente al costo di 14,99€ al mese, ma potrà essere disattivato in qualsiasi momento dalle impostazioni di Amazon Music.

Si tratta di un’offerta imperdibile per dare modo a voi e alla vostra famiglia di ascoltare tutta la musica che volete per tre mesi gratuitamente e verificare la validità del servizio! Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

» Clicca qui per ottenere 3 mesi di musica gratis con Amazon Music Unlimited Family «

