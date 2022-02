Amazon Music ti regala un buono da 5€, ecco come averlo

Amazon ha lanciato una promozione imperdibile che permette ai suoi clienti di ottenere un buono sconto di cinque euro per un periodo di tempo limitato. Come fare? Semplice: basta scaricare l’applicazione mobile di Amazon Music ed effettuare l’accesso per la prima volta tra il 12 gennaio 2022 ed il 27 febbraio 2022 per ottenere così uno sconto di 5€ sul tuo prossimo acquisto su Amazon Italia. Facciamo presente che questa iniziativa non è disponibile per tutti, ma solo per gli account idonei. Per sapere se anche voi potete usufruirne, non vi resta altro che cliccare su questo link.

Una volta scaricata l’applicazione mobile di Amazon Music ed effettuato l’accesso con il vostro account Amazon, riceverete una e-mail di conferma con il codice promozionale (entro 30 giorni). Lo sconto sarà disponibile da subito, senza tempi di attesa aggiuntivi, in modo da poterlo utilizzare per il vostro prossimo acquisto.

È importante sottolineare come il codice promozionale dovrà essere applicato manualmente per l’acquisto di prodotti venduti e spediti da Amazon tramite il sito web Amazon.it, ma non può essere utilizzato per l’acquisto di contenuti digitali, libri, Buoni Regalo, alcolici, latte artificiale o in polvere per bambini e neonati, o di prodotti venduti da terzi sul Marketplace di Amazon.it, Warehouse Deals Amazon o prodotti e servizi venduti su siti diversi da Amazon.it.

Attenzione, però: se avete già scaricato l’applicazione mobile di Amazon Music ed effettuato l’accesso per la prima volta, purtroppo non potrete partecipare all’offerta (che non può essere trasferita in alcun modo a un altro account ed è disponibile solo per i clienti Amazon una singola volta, non essendo neppure cumulabile con altre promozioni).

Cosa state aspettando? Se non avete mai scaricato ed effettuato un primo accesso all’app Amazon Music, è giunto finalmente il momento di farlo, usufruendo di un ulteriore incentivo dato dal buono sconto di cinque euro! Ovviamente, successivamente vi invitiamo a consultare l’immenso catalogo completo di prodotti Amazon a questo indirizzo.

Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

