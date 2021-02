Amazon Gaming Week: tornano le offerte sugli accessori Razer!

Su Amazon è iniziata la Gaming Week, iniziativa che, sino al prossimo 21 febbraio, vi consentirà di acquistare tantissimi prodotti gaming e videogiochi a prezzi assolutamente da non lasciarsi sfuggire! Tra queste, sono presenti anche tantissimi accessori a marchio Razer, tra cui tastiere, mouse, cuffie e microfoni.

Tra i vari prodotti che trovate oggi a prezzo scontato, vi segnaliamo in modo particolare il mouse Razer Basilisk Ultimate Wireless, proposto a soli 125,99€, rispetto agli usuali 157,69€ di listino. Il dispositivo si appoggia alla tecnologia wireless Razer HyperSpeed per una trasmissione ad alta velocità con una latenza estremamente bassa e un cambio di frequenza semplice negli ambienti più rumorosi, in modo da avere performance sempre ottimali. Il tasto ottico del Razer Basilisk Ultimate Wireless utilizza un raggio a luce infrarossa per registrare il clic, determinando un tempo di risposta di appena 0,2 millisecondi, eliminando anche il rimbalzo e i clic involontari, e restituendoci così un controllo dell’esecuzione pressoché perfetto. Infine, Razer Basilisk Ultimate Wireless pesa solo 74g per un controllo rapido e fluido, mentre la batteria garantisce un’autonomia fino a 70 ore. Il sensore ottimo del mouse offre una risoluzione fino a 20.000 DPI con una precisione del 99,6% che assicura il tracciamento di ogni più piccolo movimento.

Questo è solo uno dei numerosissimi prodotti che potete trovare a prezzo scontato su Amazon e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo a questo indirizzo, mente di seguito trovate una nostra selezione. Infine, prima di lasciarvi ai vostri acquisti, vi ricordiamo che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

