Amazon Gaming Week: tastiere, cuffie e accessori HyperX a prezzi imperdibili!

Su Amazon ha finalmente preso il via la Gaming Week, iniziativa che, sino al prossimo 31 agosto, vi consentirà di acquistare tantissimi prodotti gaming e videogiochi a prezzi assolutamente da non lasciarsi sfuggire! Tra questi, anche una vasta selezione di tastiere, cuffie e accessori HyperX.

Tra i vari articoli che trovate nella giornata odierna a prezzi imperdibili, vi segnaliamo in modo particolare le cuffie HyperX Cloud Stinger Core, che attualmente potete portarvi a casa a soli 27,19€, rispetto agli usuali 39,99€ di listino, con uno sconto del 32%.

Le cuffie gaming HyperX Cloud Stinger Core sono state costruite per durare, in virtù dei robusti cursori in acciaio regolabili per assicurare un comfort ottimale, mentre il microfono con cancellazione del rumore “Swivel-to-mute” permette di avere una qualità di voce ancora più chiara.

Le cuffie gaming HyperX Cloud Stinger Core offrono un audio di alta qualità grazie ai suoi driver da 40 mm, garantendo una pulizia delle frequenze alte, medie e basse. Grazie al loro basso peso, le cuffie sono perfette per le sessioni di gioco particolarmente lunghe.

Le cuffie gaming HyperX Cloud Stinger Core vi gettano nel bel mezzo dell’azione grazie all’audio posizionale fornito dalla tecnologia Virtual Surround 7.1 prodotto tramite il software HyperX NGENUITY.

Questo è solo uno dei numerosissimi prodotti che potete trovare a prezzo scontato su Amazon e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo a questo indirizzo, mentre di seguito trovate una nostra selezione.

Infine, prima di lasciarvi ai vostri acquisti, vi ricordiamo che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

La nostra selezione

I migliori sconti della Amazon Gaming Week

Offerte ancora disponibili

Altre offerte Amazon