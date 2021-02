Amazon Gaming Week: scopri le offerte sugli accessori HP

Su Amazon è iniziata la Gaming Week, iniziativa che, sino al prossimo 21 febbraio, vi consentirà di acquistare tantissimi prodotti gaming e videogiochi a prezzi assolutamente da non lasciarsi sfuggire! Tra questi, sono presenti anche tantissimi accessori a marchio HP, tra cui tastiere, mouse e cuffie.

Tra i vari prodotti che trovate oggi a prezzo scontato, vi segnaliamo in modo particolare le cuffie Omen Mindframe Prime, che potete portarvi a casa a soli 118,99€ rispetto ai 169,99€ di listino, per un risparmio reale di 51€. Grazie al chip audio virtual surround integrato C-Media Xera, il dispositivo è in grado di creare una percezione spaziale realistica per identificare con precisione i suoni del gioco, mentre il comfort è garantito dalla tecnologia frostcap ed i cuscinetti a raffreddamento passivo. Comunicare con i vostri amici e compagni si squadra sarà facilitato dal doppio microfono con cancellazione dei rumori ambientali che blocca qualsiasi rumore di fondo. Il comfort garantito dalle cuffie Omen Mindframe Prime è ottimale grazie all’archetto regolabile ed ai cuscinetti traspiranti con imbottitura migliorata e forma ovale.

Un altro prodotto molto interessante è il mouse wireless HP Gaming Omen Photon, proposto a 77,99€ rispetto ai 107,89€ di listino, che, grazie alla tecnologia di commutazione ottico-meccanica, garantisce un tempo di risposta al clic di 0.2 ms, 3 volte più veloce di un tradizionale mouse meccanico. Inoltre, è possibile impostare una precisione in DPI che varia da 100 a ben 16.000, merito del sensore ottico Pixart Paw3335 concepito per gli esport. Una caratteristica davvero interessante è l’implementazione della ricarica Qi wireless, la quale consente di ricaricare completamente il mouse in tutta semplicità appoggiando il mouse sull’area di ricarica Qi.

Questi sono solo alcuni dei numerosissimi prodotti che potete trovare a prezzo scontato su Amazon e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo a questo indirizzo, mente di seguito trovate una nostra selezione. Infine, prima di lasciarvi ai vostri acquisti, vi ricordiamo che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

