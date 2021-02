Amazon Gaming Week: scopri le offerte sugli accessori ASUS ROG

Su Amazon è iniziata la Gaming Week, iniziativa che, sino al prossimo 21 febbraio, vi consentirà di acquistare tantissimi prodotti gaming e videogiochi a prezzi assolutamente da non lasciarsi sfuggire! Tra questi, sono presenti anche tantissimi accessori a marchio ASUS ROG, tra cui tastiere, mouse e cuffie.

Tra i vari prodotti che trovate oggi a prezzo scontato, vi segnaliamo in modo particolare le cuffie gaming ASUS ROG THETA 7.1, che potete portarvi a casa a soli 232,99€, rispetto ai 275,90€ di listino, per un risparmio reale di quasi 43€. Si tratta di un headset di fascia alta che presenta quattro driver dedicati ASUS Essence per offrire un surround completo a 7.1 canali. Beneficiano inoltre di un microfono con eliminazione del rumore basato su intelligenza artificiale che impiega tecniche di apprendimento automatico per identificare e cancellare 50 milioni di suoni diversi, riducendo fino al 95% dei rumori in sottofondo e isolando la voce degli utenti per garantire una comunicazione chiara in qualsiasi ambiente. Le cuffie ASUS ROG THETA 7.1 sono dotate di un DAC 7.1 ROG personalizzato di grado home-theater con codec audio SupremeFX S1220A per alimentare quattro amplificatori ESS 9601, offrendo un audio incredibilmente puro e dettagliato e il posizionamento preciso dei suoni.

Questo è solo uno dei numerosissimi prodotti che potete trovare a prezzo scontato su Amazon e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo a questo indirizzo, mente di seguito trovate una nostra selezione. Infine, prima di lasciarvi ai vostri acquisti, vi ricordiamo che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

