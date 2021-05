Amazon Gaming Week: sconti sino all’81% su tanti giochi Xbox

Su Amazon ha finalmente preso il via la Gaming Week, iniziativa che, sino al prossimo 16 maggio, vi consentirà di acquistare tantissimi prodotti gaming e videogiochi a prezzi assolutamente da non lasciarsi sfuggire! Tra questi, anche una vasta selezione di titoli per Xbox One (compatibili con Xbox Series X|S).

Per gli amanti degli sparatutto troviamo Gears 5, proposto a soli 19,99€, con uno sconto del 71% rispetto all’usuale prezzo di listino di 50€. Gears 5 è il sequel di Gears of War 4 ed è uno sparatutto in terza persona in cui il giocatore deve aiutare il personaggio di Kait Diaz a scoprire le origini delle locuste ed i luoghi (o il destino) della sua famiglia.

L’attenzione in questo gioco si sposta dall’ex protagonista JD a Kait, e la profondità della narrazione ha spinto la produzione ad eliminare la parola “War” nel titolo, proprio per dare un segno concreto di cambiamento.

Piuttosto interessante anche lo sconto applicato a Cyberpunk 2077 Day One Edition, ora acquistabili a soli 34,99€, rispetto agli originali 69,99€. Il titolo, che ha sofferto di problemi piuttosto importanti all’uscita, è stato migliorato nel corso del tempo dagli sviluppatori, permettendo di apprezzare praticamente appieno la sua qualità.

Nella nostra recensione, dove il prodotto si è aggiudicato un eccellente 9,5, avevamo affermato che «Cyberpunk 2077 è un maestoso colossal, l’opera più grande e significativa di una compagnia che è cresciuta fino a diventare un nuovo punto di riferimento per l’intera industria.»

Questi sono solo alcuni dei numerosissimi prodotti che potete trovare a prezzo scontato su Amazon e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo a questo indirizzo, mentre di seguito trovate una nostra selezione.

Infine, prima di lasciarvi ai vostri acquisti, vi ricordiamo che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

La nostra selezione

Offerte ancora disponibili

Altre offerte Amazon