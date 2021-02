Amazon Gaming Week: sconti imperdibili sulle sedie da gaming!

Su Amazon è iniziata la Gaming Week, iniziativa che, sino al prossimo 21 febbraio, vi consentirà di acquistare tantissimi prodotti gaming e videogiochi a prezzi assolutamente da non lasciarsi sfuggire! Tra questi, sono presenti anche tantissime sedie da gaming, realizzate dai più famosi produttori del settore, come Trust, DXRacer e Arozzi.

Tra i vari prodotti che trovate oggi a prezzo scontato, vi segnaliamo in modo particolare la sedia Trust GXT 707 Resto, proposta a soli 192,00€, rispetto agli usuali 269,99€ di listino. Questa seduta in finta pelle è stata studiata per combinare in maniera eccezionale comfort e design. La regolabilità della sedia è uno dei suoi maggiori punti di forza. Infatti, non solo è totalmente girevole a 360°, ma potrete modificare l’altezza del sedile da 47 a 54,5 cm, grazie ad un meccanismo di sollevamento a gas di classe 4. Potrete inoltre aggiustare l’inclinazione della vostra Trust GXT 707 Resto fino a 90°, con possibilità di bloccarla per tenerla in posizione orizzontale. Grazie alla presenza di due imbottiture rimovibili e regolabili per il collo e per la schiena, la vostra seduta sarà sempre ottimale e confortevole. Trust GXT 707 Resto è inoltre una sedia gaming molto resistente, in grado di poter reggere senza problemi fino a 150 kg di peso. Unendo le ruote scorrevoli e resistenti in gomma ad un telaio ed una base in metallo estremamente solida, la sedia sarà in grado di durare diversi anni, senza mai rovinarsi.

Questo è solo uno dei numerosissimi prodotti che potete trovare a prezzo scontato su Amazon e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo a questo indirizzo, mente di seguito trovate una nostra selezione. Infine, prima di lasciarvi ai vostri acquisti, vi ricordiamo che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

