Amazon Gaming Week: sconti eccezionali sulle RAM Crucial Ballistix

Su Amazon ha finalmente preso il via la Gaming Week, iniziativa che, sino al prossimo 31 agosto, vi consentirà di acquistare tantissimi prodotti gaming e videogiochi a prezzi assolutamente da non lasciarsi sfuggire! Tra questi, anche una vasta selezione di memorie RAM Crucial Ballistix.

Tra i vari prodotti che trovate oggi a prezzo scontato, vi segnaliamo in modo particolare le Crucial Ballistix proposte nel kit da 32GB (16GB x2) con una frequenza di 3.200MHz (DDR4) e con dissipatore di calore di colore rosso. Questo kit, che potete acquistare a soli 148,99€, rispetto agli usuali 178,11€ di listino, con uno sconto del 16%, vi permetterà di ottenere un generoso quantitativo di RAM sul vostro PC, in modo da non avere alcun problema anche coni programmi più impegnativi e consentendovi di non notare rallentamenti anche quando il numero di applicazioni in esecuzione contemporaneamente è piuttosto alto.

Agli utenti più esigenti, invece, consigliamo le Crucial Ballistix proposte nel kit da 32GB (16GB x2) con una frequenza di 4.400MHz (DDR4) e dotate di LED RGB, proposte a soli 420,99€, rispetto ai 546,55€ di listino, per un risparmio reale di ben 125,36€. Inutile dire che si tratta di un kit dedicato ai fanatici dell’overclock e che vogliono un sistema molto appariscente anche a livello visivo.

Questi sono solo alcuni dei numerosissimi prodotti che potete trovare a prezzo scontato su Amazon e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo a questo indirizzo, mentre di seguito trovate una nostra selezione.

Infine, prima di lasciarvi ai vostri acquisti, vi ricordiamo che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

