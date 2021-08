Amazon Gaming Week: grandi sconti sui prodotti gaming Steelseries

Su Amazon ha finalmente preso il via la Gaming Week, iniziativa che, sino al prossimo 31 agosto, vi consentirà di acquistare tantissimi prodotti gaming e videogiochi a prezzi assolutamente da non lasciarsi sfuggire! Tra questi, non mancano anche i prodotti gaming firmati dal noto marchio Steelseries.

Se siete a caccia di un nuovo paio di cuffie estremamente affidabili, vi segnaliamo tra le offerte il taglio di prezzo su SteelSeries Arctis 7: queste cuffie wireless presentano una tecnologia surround che vi permette di sentirvi letteralmente circondati dal mondo di gioco. Inoltre, la loro generosa batteria vi permette di non dovervi preoccupare di ricaricarle per ben 24 ore di utilizzo, mentre il driver S1 è pensato per una distorsione del suono davvero ridottissima, per il massimo della qualità.

Il prezzo è di 162€ in occasione della Amazon Gaming Week, in sconto rispetto ai 199,99€ di listino normalmente previsti.

