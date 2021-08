Amazon Gaming Week: grandi sconti sui notebook HP

Su Amazon ha finalmente preso il via la Gaming Week, iniziativa che, sino al prossimo 31 agosto, vi consentirà di acquistare tantissimi prodotti gaming e videogiochi a prezzi assolutamente da non lasciarsi sfuggire! Tra questi, non mancano anche i notebook firmati da HP, un marchio che ha bisogno di poche presentazioni.

In evidenza, tra i prodotti in offerta, vi segnaliamo soprattutto il notebook HP Gaming Omen 17: parliamo di un portatile da gaming da 17,3″ pollici a 144 Hz equipaggiato con una ottima GeForce RTX 2070, che vi permetterà – con i suoi 8 GB di VRAM – di giocare al massimo delle possibilità anche i titoli più recenti, con tanto di tecnologie RTX e DLSS, se supportate. Ad affiancare la GPU troviamo una CPU Intel Core i7-9750H, 16 GB di memoria RAM e 1 TB di SSD, per la lettura rapidissima dei dati.

Normalmente venduto a 1.999,99€, il notebook si porta invece a casa con 1.749,99€ grazie alle offerte della Amazon Gaming Week.

Questi sono solo alcuni dei numerosissimi prodotti che potete trovare a prezzo scontato su Amazon e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo integrale a questo indirizzo, mentre di seguito trovate una nostra selezione.

Infine, prima di lasciarvi ai vostri acquisti, vi ricordiamo che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

