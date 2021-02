Amazon Gaming Week: arrivano le offerte sui giochi Xbox!

Su Amazon è iniziata la Gaming Week, iniziativa che, sino al prossimo 21 febbraio, vi consentirà di acquistare tantissimi prodotti gaming e videogiochi a prezzi assolutamente da non lasciarsi sfuggire! Tra questi, sono presenti anche tantissimi videogiochi per Xbox One, che abbiamo selezionato per voi in modo da puntare alle migliori offerte.

Tra i vari prodotti che trovate oggi a prezzo scontato, vi segnaliamo in modo particolare Crash Bandicoot 4 – It’s About Time, proposto a soli 39,99€, rispetto ai 69,99€ usuali di listino, per un risparmio reale di 30€. Il quarto capitolo della celeberrima serie riprende la storia dal termine di Crash Bandicoot: Warped, dopo che Neo Cortex, Dr. N. Tropy e Uka Uka sono stati bloccati su un pianeta lontano. Dopo decenni di tentativi falliti, il trio alla fine riesce a fuggire, creando un buco delle dimensioni di uno scienziato malvagio nel tessuto dello spazio-tempo. Nel corso di quest’avventura, i giocatori scopriranno quattro maschere Quantum, guardiane dello spazio e del tempo, che daranno loro la possibilità di piegare le regole della realtà e di ottenere modalità avanzate per aggirare pericolosi ostacoli. Alle meccaniche classiche si sommano il wall running, il rail grinding e il rope swinging.

Piuttosto interessante anche Mafia (Definitive Edition), che potete portarvi a casa a soli 31€. Si tratta di un remake in piena regola dell’originale titolo apparso diversi anni fa su PC, PS2 e Xbox, completo di una grafica completamente rinnovata e diverse novità.

Questo è solo uno dei numerosissimi prodotti che potete trovare a prezzo scontato su Amazon e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo a questo indirizzo, mente di seguito trovate una nostra selezione. Infine, prima di lasciarvi ai vostri acquisti, vi ricordiamo che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

