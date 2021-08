Amazon Gaming Week: accessori per Nintendo Switch con sconti imperdibili

Su Amazon ha finalmente preso il via la Gaming Week, iniziativa che, sino al prossimo 31 agosto, vi consentirà di acquistare tantissimi prodotti gaming e videogiochi a prezzi assolutamente da non lasciarsi sfuggire! Tra questi, anche una vasta selezione di accessori per Nintendo Switch.

Tra i vari articoli che trovate nella giornata odierna a prezzi imperdibili, vi segnaliamo lo splendido set di Joy-Con in edizione limitata ispirato alla Spada Suprema e allo scudo Hylia di The Legend Of Zelda: Skyward Sword. I Joy-Con vi permettono di giocare ovunque vi troviate, grazie alla possibilità di essere rimossi dall’unità centrale ed essere usati separatamente.

Inoltre, in diversi titoli, potete passare un Joy-Con ad un vostro amico per giocare in modalità multiplayer. I Joy-Con offrono un feedback tattile particolarmente avanzato in virtù dell’impiego del sistema “Rumble HD“, una tecnologia così realistica che vi consentirà di percepire il più minimo dettaglio.

Ultima, ma non di certo per importanza, la presenza di una telecamera IR sul Joy-Con destro che consente di riconoscere la forma, la distanza e il movimento degli oggetti inquadrati.

