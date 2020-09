Amazon: arrivano le offerte sui portatili MSI

Se siete interessati all’acquisto di un nuovo notebook da gaming in grado farvi giocare alla grande a tutti i titoli in commercio ed effettuare tutte le vostre operazioni di produttività quotidiane senza alcun problema? Questo è proprio il periodo giusto! Infatti, il noto produttore MSI ha lanciato una promozione su Amazon che consente di comprare diversi notebook da gaming a prezzo scontato.

I più esigenti potranno contare sulla potenza bruta garantita da MSI GS75 Stealth, portatile equipaggiato da un CPU Intel Core i7 10875H, ben 32GB di RAM DDR4 a 3.200MHz, scheda grafica dedicata Nvidia GeForce RTX 2070 Max-Q con 8GB di VRAM GDDR4 ed un SSD NVMe da 1 TB. Questo notebook da gaming può essere considerato un vero e proprio “desktop replacement” ed offre un display da 17,3” a risoluzione FullHD con una frequenza di aggiornamento di 300Hz. Il sistema Dynaudio integrato, inoltre, è perfetto anche per cuffie di livello pro, grazie ad un sample rate a 24bit/192KHz. Potete acquistare MSI GS75 Stealth a 2.399€, risparmiando 200€ sul prezzo di listino usuale.

Un prodotto molto interessante ed equilibrato è MSI GF65 Thin, notebook da gaming dotato di CPU Intel Core i5-9300H, 8GB di RAM DDR4 a 2.666MHz, scheda grafica dedicata Nvidia GeForce RTX 2060 con 6GB di VRAM GDDR6 e 512GB di SSD NVMe. Il portatile offre un design moderno ed è sottile e leggero con una elegante scocca in alluminio spazzolato. Grazie al suo sistema di dissipazione Cooler Boost 5, infine, CPU e GPU saranno adeguatamente raffreddate per assicurare le massime prestazioni anche con i giochi più estremi. MSI GF65 Thin costa solitamente 1.349€, ma in questo momento potete potarvelo a casa a soli 1.249€.

I creatori di contenuti saranno invece interessati a MSI Prestige 14, portatile con un sottile telaio ultraleggero realizzato appositamente per i Creator, che offre un’ottima potenza di elaborazione, garantita da un processore Intel Core i7-10710U, 16GB di RAM e GPU Nvidia GTX 1650 Max-Q, in uno dispositivo dalle dimensioni piuttosto contenute. Potete acquistare MSI Prestige 14 a soli 1.199,99€, risparmiando 199,01€ sull’usuale prezzo di listino.

Di seguito trovate la nostra selezione delle offerte sui notebook MSI più interessanti su Amazon.

Offerte portatili MSI su Amazon

Altre offerte Amazon