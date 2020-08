Amazon: 300€ di sconto sul notebook gaming Lenovo Legion Y740!

State cercando un notebook da gaming potente e con un ampio display per godere dei vostri videogiochi in mobilità e non solo quando siete a casa? Amazon ha lanciato una promozione che potrebbe proprio fare al caso vostro, in quanto in questo momento potete infatti risparmiare ben 300€ sull’acquisto del notebook gaming Lenovo Legion Y740, soluzione portatile che vi consentirà di giocare a qualità massima anche alle uscite più recenti.

Il computer è equipaggiato con un monitor 17,3″ IPS in full HD a 144 Hz, con un refresh rate ideale anche per godere al massimo dei videogiochi che richiedono particolare velocità. Ad animare il notebook è un processore Intel i9-9750H di nona generazione, dotato di sei core e dodici thread, mentre la forza bruta per il gaming è affidata alla scheda grafica NVIDIA RTX 2060 da 6 GB GDDR6, all’avanguardia per garantire performance ottimali anche con i videogiochi più recenti e non manca nemmeno il supporto agli effetti ray tracing in tempo reale.

Per prestazioni ancora migliori, Lenovo ha deciso di installare nel notebook un SSD da 256 GB, al quale si affianca un disco rigido da 1TB a 7200rpm: una soluzione combinata che garantisce la massima velocità possibile per il raggiungimento dei vostri dati. La scheda tecnica è completata da 16 GB di RAM da 2666MHz, mentre gli input sono affidati a una tastiera retroilluminata RGB con layout interamente in italiano, gestibile e personalizzabile con software già installato.

Per quanto riguarda la componente sonora, Lenovo Legion Y740 può contare sul supporto alla tecnologia Dolby Atmos, che vi immergerà nel gioco grazie ad un audio potente e coinvolgente che sembrerà pervadere il vostro spazio con precisione e realismo. Il tutto viene proposto in un corpo che pesa 2,2 kg e che vi garantisce, quindi, la possibilità di portare comodamente con voi il vostro notebook da gaming.

Il prezzo di listino per Lenovo Legion Y740 sarebbe di 2.199€, ma grazie a una promozione in corso su Amazon potete comprarlo per 1.899,00€, risparmiando 300,00€, il 14% del costo abituale.

» Compra il notebook gaming Lenovo Legion Y740 in promozione «

Altre offerte Amazon