Altro rinvio a febbraio 2022, come se non bastasse (e c’entra Star Wars)

Il mese di febbraio del prossimo anno si sta rivelando così ricco di uscite (molte delle quali rinvii di titoli in precedenza previsti nel 2021), che ormai abbiamo quasi del tutto perso il conto: ora, si aggiunge alla lista dei posticipi anche un progetto a tema Star Wars.

A fare da apripista è stato senza alcun dubbio il rinvio di Elden Ring, nonostante di giochi posticipati al 2022 ve ne siano a bizzeffe.

Basti constatare come, nello stesso mese, ci saranno due tripla A di rilievo come Elden Ring e Horizon Forbidden West nel giro di una settimana.

Senza contare che, insieme a tutto quello che ci sarà da giocare (e non è poco), a febbraio 2022 dovremo trovare il posto anche per The Division 2 di Ubisoft.

Ora, anche Star Wars The Old Republic Legacy of the Sith, ottava espansione del celebre MMO di EA e BioWare, ha deciso di unirsi all’allegra compagnia (via GameSpot).

La nuova data di uscita è ora fissata infatti al 25 febbraio 2022. Il director del progetto Keith Kanneg ha spiegato sul sito ufficiale del gioco che Legacy of the Sith è qualcosa su cui il team ha lavorato per parecchio, sebbene appare chiaro che gli sviluppatori abbiano bisogno di un po’ più di tempo.

Kanneg ha anche spiegato che al momento stanno concentrando gli sforzi su test aggiuntivi sulle aree che hanno cambiato in tutto il gioco, per offrire l’esperienza che l’utenza merita.

Legacy of the Sith sarà ambientato sul nuovo pianeta Manaan, il quale ospita una massiccia campagna militare con l’obiettivo di conquistare terreni extra per la vostra fazione.

Il limite di livello è stato aumentato a 80, oltre al fatto che verrà introdotto anche un nuovo Flashpoint sul pianeta Elom, con un’operazione aggiuntiva per i giocatori da portare a termine.

Parlando sempre di Star Wars, avete letto che potrebbe essere giunto il momento di scoprire un nuovo videogioco dedicato alla saga?

Del resto, la saga si è fatta vedere in ultimo con il notevole Star Wars Squadrons uscito lo scorso anno, nonostante ciò non basti a placare la voglia di galassie lontane lontane.

Questo non sembra destinato a fermare gli sforzi di Electronic Arts sulla proprietà intellettuale, ad ogni modo.