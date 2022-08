Altro gioco, altro rinvio al 2023: questa volta tocca al sequel di un classico

Durante la Summer Game Fest di quest’anno è stato alzato il sipario anche su Flashback 2, sequel del grande classico del 1992.

Il seguito del cult di Delphine Software (che trovate anche su Amazon e su PS4 in un’ottima edizione da collezione) arriverà su PC, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, PS4 e PS5, ma a quanto pare non sarà più disponibile entro la fine dell’anno.

Il gioco è stato infatti appena stato rinviato al 2023, con buona pace di tutti i giocatori nostalgici che speravano di metterci sopra le mani entro la fine dell’anno in corso.

La spiegazione di questo rinvio è stata esposta via social dal publisher Microids, il quale ha spiegato le ragioni di questo posticipo.

Il messaggio originale recita infatti che «abbiamo importanti novità da condividere oggi riguardo al lancio del videogioco Flashback 2. Come prima cosa, permetteteci di ringraziarvi tutti per la pazienza e il supporto.»

E ancora, «il nostro team sta lavorando duramente per offrire un’avventura che soddisfi le aspettative dei giocatori per questo popolare franchise che ci sta a cuore da ormai oltre tre decenni».

«Originariamente previsto per l’inverno 2022 su console e PC, abbiamo deciso di rimandare l’uscita del gioco al 2023. Una data di lancio più precisa sarà condivisa in un secondo momento.»

Infine, il messaggio termina con «siamo profondamente grati per la vostra comprensione e speriamo davvero che l’esperienza soddisfi davvero i giocatori di tutto il mondo. Vi terremo aggiornati con regolarità sullo stato di avanzamento dello sviluppo».

Al momento in cui scriviamo, Microids non ha ancora diffuso la nuova data di uscita del gioco, la quale potrebbe non fare capolino molto presto, considerando i presupposti.

Restando in tema, se vi sembra che tanti giochi siano stati rinviati al 2023, non è una sensazione: vediamo quanti sono quelli slittati al prossimo anno (spoiler: sono davvero un bel po’).