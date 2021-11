Alan Wake Remastered a meno di 18 euro tra le offerte di Amazon!

Non avete ancora acquistato l’ottima versione rimasterizzata di Alan Wake? Oggi abbiamo l’offerta che fa per voi! Infatti, attualmente il noto portale e-commerce Amazon, in occasione delle sue offerte anticipate del Black Friday 2021, offre la possibilità di portarsi a casa Alan Wake Remastered a un prezzo assolutamente da non lasciarsi sfuggire!

Vi suggeriamo di approfittare del Black Friday per sottoscrivere, qualora ancora non ne disponiate, un abbonamento al servizio Amazon Prime, grazie al quale potrete usufruire non solo di spedizioni rapide e gratuite, qualora ovviamente gli articoli acquistati siano predisposti al servizio. In questo modo vi basterà giusto una manciata di acquisti per azzerare i costi di abbonamento, senza contare che grazie ad Amazon Prime potrete poi usufruire di molti altri servizi aggiuntivi, non ultimo Amazon Prime Video!

Come affermato dagli stessi sviluppatori, «Alan Wake Remastered porta l’esperienza completa di Alan Wake, incluse le due espansioni della storia Il Segnale e Lo Scrittore, rilasciate originariamente come DLC, con una nuova grafica in 4K, ambienti e filmati aggiornati, e una nuova esperienza dietro le quinte dove faccio un viaggio nel viale dei ricordi».

Ci sono molte sottigliezze nella grafica di Alan Wake, ora migliorate dalla potenza delle console di nuova generazione, dove gira a 4K e 60fps. Per quanto riguarda le console Playstation, sulla precedente PS4 Pro offre una scelta tra modalità Performance (60fps) e Qualità (4K a 30fps), mentre la versione PS4 gira a 30fps.

Su PS5, ogni arma usata da Alan è una sensazione unica, grazie ai grilletti adattivi del controller wireless che rispondono diversamente a seconda dell’arma impugnata, dal revolver alla pistola lanciarazzi. Ci sono anche delle schede attività per ogni episodio e missione del gioco.

Solitamente Alan Wake Remastered viene proposto a 29.99€, ma oggi potete portarvele a casa a soli 17,98€, con uno sconto di 40€, pari a un risparmio reale di oltre 12€. Si tratta di un’occasione imperdibile per acquistare un ottimo action horror a un prezzo davvero imperdibile.

