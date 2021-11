Affare Amazon: questa smartband costa meno di 8€!

State cercando una nuova smartband entry level in grado di monitorare le vostre attività fisiche? Oggi è il vostro giorno fortunato! Infatti, attualmente il noto portale e-commerce Amazon, in occasione delle sue offerte anticipate del Black Friday 2021 offre la possibilità di portarsi a casa la smartband Zwbfu a un prezzo da non lasciarsi sfuggire!

La smartband Zwbfu è dotata di uno schermo TFT da 0,96″ a risoluzione 160×80 pixel, in grado di mostrare tutte le informazioni fondamentali durante le vostre attività sportive. Il dispositivo è equipaggiato con un sensore del battito cardiaco per controllare in tempo reale le vostre performance.

La smartband Zwbfu supporta lo standard di collegamento Bluetooth 4.2 per Android 5.0 e versioni successive, nonché da iOS 9.0 in poi. Il dispositivo ha ottenuto la certificazione IP67, è impermeabile e antigraffio, così da poter essere utilizzato in qualsiasi condizione.

Solitamente la smartband Zwbfu viene proposta a 15,75€, ma oggi potete portarvela a casa a soli 7,87€, con uno sconto del 50% applicando il codice UIBSMAVI in fase di checkout. Si tratta di un’occasione imperdibile per acquistare un valido strumento per monitorare la vostra salute ad un prezzo davvero bassissimo.

