Action cam GoPro Max in offerta imperdibile su eBay!

Su eBay, vi segnaliamo in queste ore un’offerta realmente sorprendente relativa alla MAX, la GoPro più creativa e ultraresistente in circolazione. Questa racchiude infatti ben tre videocamere in una per una professionalità senza paragoni. L’oggetto è infatti proposto a un prezzo davvero molto basso, in vendita in uno store online assolutamente affidabile con oltre 2000 feedback positivi.

Grazie alla MAX sarete in grado di catturare foto e video GoPro come dei veri professionisti, grazie anche e soprattutto alla stabilizzazione HyperSmooth Max in versione HERO, la quale permette di effettuare riprese a 360° a doppio obiettivo, inclusa la funzione del vlogging. Ma non solo: la modalità PowerPano permette di scattare foto panoramiche senza girare o ruotare in alcun modo la camera. Basterà infatti inquadrare e scattare (nulla di più facile). Non è finita qui: la modalità TimeWarp 2.0 consente di realizzare video temporizzati stabili, oltre a ridurre o aumentare la velocità di registrazione durante la ripresa in tempo reale.

MAX è quindi una GoPro davvero molto versatile e precisa, in grado anche di realizzare video in 5.6K e offrire la possibilità di condividere i propri contenuti su Facebook e Youtube grazie al Live Streaming (disponibile da ora anche in FULL HD). Le guide pieghevoli integrate consentono una sostituzione dei supporti più facile e sicuramente anche più veloce. MAX è anche dotata di sei microfoni integrati posizionati su tutto il corpo macchina: grazie alla loro presente potrete ottenere il miglior suono possibile, per una limpidezza senza eguali. Infine, il modello MAX è sicuramente di dimensioni sensibilmente ridotte rispetto al precedente, oltre a essere impermeabile fino a 5 metri.

La MAX è proposta al prezzo speciale di 399,99€, contro i 529,99€ del prezzo base. Si tratta di un risparmio effettivo di ben 130,00€ sul prezzo di listino (ossia il 24% di sconto). L’oggetto viene ovviamente venduto in condizioni nuove, con la possibilità di estendere la garanzia di 1 anno grazie ad Allianz Assistance.

» Clicca qui per acquistare la Videocamera GoPro MAX «