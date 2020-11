Acquista Xbox Series X su Mediaworld e ricevi il 20% di sconto sul secondo pad!

È giunto finalmente il giorno di lancio delle console di nuova generazione di casa Microsoft, Xbox Series S e Xbox Series X, ora pronte per invadere i vostri salotti e stanze dedicate al gaming. Come vi abbiamo già riferito, la domanda è stata piuttosto alta, ma questo non ha di certo scoraggiato i videogiocatori, pronti a fare di tutto per portarsi a casa un esemplare.

Anche la nota catena Mediaworld ha deciso di festeggiare alla grande il debutto delle console proponendo una serie di offerte speciali, particolarmente utili per completare l’offerta ludica dei prodotti.

Particolare, da oggi e fino al 31 dicembre, tutti coloro che comprano una nuova console Xbox possono usufruire del 20% di sconto sull’acquisto di un controller wireless e del 40% di sconto sull’abbonamento trimestrale Xbox Game Pass Ultimate.

Xbox Series X è la console più potente della next-gen. Con i suoi 12 TFLOPs, la piattaforma Microsoft mira a raggiungere i 4K e a frame rate fino a 120 fps, con il tutto animato dal SSD proprietario da 1 TB – realizzato per azzerare i tempi di caricamento e garantire un’esperienza di gioco scorrevole. La libreria giochi sarà composta da third party e da produzioni esclusive affidate agli Xbox Game Studios – tra cui Obsidian Entertainment, Rare Entertainment, 343 Industries, Playground Games, Turn 10 Studios e Ninja Theory –, le cui realizzazioni saranno incluse fin dal day-one nell’abbonamento Xbox Game Pass.

Xbox Series S è la variante economica e meno potente della linea Microsoft. Nonostante specifiche meno prestanti della sorella maggiore, la console mira a un’esperienza di gaming a 1440p fino a 120 fps e conta su un SSD proprietario da 512 GB. È interamente incentrata sul gaming in digitale, attraverso download, Xbox Game Pass e xCloud, motivo per cui è priva di un lettore ottico.

Offerte MediaWorld Xbox Series X|S