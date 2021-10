Acquista Xbox Series S su Microsoft Store e ottieni FIFA 22 gratis

Microsoft, sul suo store ufficiale, ha lanciato una promozione imperdibile che vi consente di acquistare la console Xbox Series S ottenendo in omaggio una copia del recentissimo FIFA 22. Ricordiamo che comprando direttamente sul Microsoft Store potrete usufruire di alcuni vantaggi non trascurabili, come la spedizione gratuita in 2-3 giorni lavorativi, resi entro 60 giorni per un qualsiasi motivo, 90 giorni di assistenza gratuita e miglior prezzo garantito per 60 giorni.

Xbox Series S è la console economica della nuova linea Microsoft, priva di un lettore Blu-Ray e meno potente della sorella maggiore, ma che offre alcune indubbie qualità. Xbox Series S offre un corpo sensibilmente più piccolo, un prezzo più accessibile e performance ad ogni modo superiori a quelle delle macchine della precedente generazione di console, soprattutto dal punto di vista dei caricamenti e delle funzionalità accessorie, come l’utilissima modalità Quick Resume.

Nonostante specifiche meno prestanti della sorella maggiore, la console mira a un’esperienza di gaming ottimale a 1440p fino a 120 fps e conta su un SSD proprietario da 512 GB. È interamente incentrata sul gaming in digitale, attraverso download, Xbox Game Pass e xCloud, motivo per cui è priva di un lettore ottico.

FIFA 22 è l’ultima iterazione della popolare serie calcistica di Electronic Arts. che, come affermato nella nostra recensione completa, è «un titolo che fa del rinnovato gameplay il perno sul quale far roteare in modo equilibrato le varie modalità, impreziosite da piacevoli miglioramenti che non ne snaturano la formula di base». Questo bundle costituisce l’occasione perfetta per vivere la nuova generazione di FIFA al meglio su una console moderna.

Solo per un periodo limitato potete acquistare Xbox Series S al prezzo di listino di 299,99€ e ottenere gratuitamente una copia di FIFA 22 (del valore di 79,99€). Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

» Clicca qui per acquistare Xbox Series S con FIFA 22 a prezzo scontato «