Acquista una smart TV Samsung, ricevi fino a 700€ di rimborso!

La nota compagnia coreana Samsung ha lanciato una promozione molto interessante che vi permetterà di ottenere un rimborso sino a 700€ in seguito dell’acquisto di una smart TV della compagnia. Per partecipare non dovrete fare altro che comprare, sino al prossimo 8 marzo, una delle TV QLED o The Sero che fanno parte dell’iniziativa e successivamente registrarvi sul sito Samsung Members entro il 23 marzo.

Ricordiamo che sarà necessario compilare l’apposito modulo di registrazione inserendo i propri dati personali ed i dati del prodotto acquistato, caricando la foto della prova di acquisto e la foto dell’etichetta per intero contenente il numero seriale apposta nel retro. Con riferimento alla foto del codice seriale, si precisa che sono ritenute valide solamente le foto del codice seriale posto sul retro (non sono valide foto dei seriali posti sulla scatola esterna). Verrà inoltre richiesto di inserire i dati e le coordinate bancarie su cui si richiede che sia accreditato il rimborso tramite bonifico, ivi compresi codice IBAN e nome e cognome dell’intestatario del conto. Il conto corrente a cui si riferisce l’IBAN deve essere intestato alla persona a cui si riferiscono i dati anagrafici. Se avrete fatto tutto correttamente, otterrete il rimborso entro 45 giorni lavorativi dall’email di convalida.

Di seguito, vi proponiamo l’intera serie di prodotti che partecipano alla promozione presenti sul catalogo online della nota catena Euronics, così, se interessati, potete procedere direttamente all’acquisto. Vi ricordiamo, inoltre, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

