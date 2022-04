Acquista una smart TV Neo QLED Samsung e ricevi gratis un TV The Frame su Monclick

Il noto portale Monclick ha lanciato un’interessante promozione che vi permetterà di ottenere gratis una smart TV The Frame e un rimborso fino a 250 euro acquistando una nuova smart TV Samsung Neo QLED! L’iniziativa è valida fino al prossimo 27 aprile; quindi, vi consigliamo di non perdere altro tempo e approfittarne!

Per usufruire di questa incredibile occasione on dovrete fare altro che acquistare una smart TV Samsung NeoQLED facente parte della promozione entro il 27 aprile (incluso) e registrare il prodotto sul sito Samsung Members entro e non oltre 15 giorni dalla data di consegna della smart TV. A questo punto, potrete ricevere fino a 250€ di rimborso e una smart TV The Frame entro 180 giorni dalla data di spedizione dell’e-mail di validazione.

Come di consueto, il catalogo di prodotti che fanno parte delle promozione su Monclick è davvero sconfinato. Ad esempio, per soli 2.105€, rispetto agli usuali 3.999€ di listino (sconto del 47%), potete portarvi a casa la spettacolare smart TV Samsung Neo QLED QE75QN90A, su cui potrete godere di un rimborso di 150€ e ottenere gratis la TV The Frame QE32LS03T.

La smart TV SAMSUNG Neo QLED QE75QN90A è dotata di uno splendido pannello Neo QLED 4K da 75″ ed integra il sistema operativo Tizen, consentendo di accedere immediatamente alle app video più popolari, tra cui YouTube, Netflix ed altre ancora.

Il sistema di retroilluminazione all’avanguardia della smart TV SAMSUNG Neo QLED QE75QN90A consente di raggiungere una resa cromatica più ricca ed accurata ed un contrasto più profondo con dettagli nitidi, definendo un vero e proprio nuovo standard con Quantum HDR 32X.

La smart TV SAMSUNG Neo QLED QE75QN90A offre un input lag particolarmente basso ed il supporto alle tecnologie VRR, ALLM, HDR 10, HDR 10+ e HLG sulla porta HDMI 2.1 (ma non mancano altre tre HDMI 2.0), con alcune opzioni aggiuntive proprio dedicate al mondo dei videogiocatori, tra cui la frequenza di aggiornamento che arriva sino a 120Hz.

Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.