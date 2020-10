Acquista un prodotto Logitech, ricevi il 40% di sconto sull’abbonamento Xbox Game Pass per PC!

Attualmente su Amazon potete sfruttare una promozione molto interessante che vi consentirà di ottenere il 40% di sconto sull’abbonamento Xbox Game Pass per PC di tre mesi (17,99€ invece di 29.99€) acquistando un accessorio gaming Logitech idoneo. In seguito all’acquisto riceverete al vostro indirizzo e-mail un codice da riscattare obbligatoriamente entro 14 giorni per avere lo sconto sull’abbonamento. Ricordiamo che ogni cliente può sfruttare la promozione solo una volta, la quale terminerà il prossimo 30 dicembre alle ore 23:59.

Allo scopo di aiutarvi a scegliere quale accessorio acquistare, abbiamo preparato una selezione dei prodotti Logitech più interessanti, che trovate poco più in basso.

Ad esempio, potete portarvi a casa le cuffie gaming cablate Logitech G432, che presentano una soluzione con driver audio da 50mm per un’esperienza di gioco immersiva e coinvolgente dall’audio di ottima qualità. Sono cuffie DTS: X 2.0, il che significa che vanno oltre i canali 7.1 per individuare i nemici in qualsiasi posizione e con nitidezza.

L’headset monta un microfono Flip-to-mute e una meccanica di controllo volume sulla punta delle dita, ed è compatibile con PC, Mac con DAC USB, PS4, Xbox One, Nintendo Switch e dispositivi mobile tramite cavo 3.5 mm. Qualunque sia la vostra piattaforma, lo troverete comodissimo grazie al copriorecchie e alla fascia per la testa in leggera similpelle, ruotabile fino a 90 gradi.

Inoltre, troviamo l’immortale mouse da gaming Logitech G502 HERO a soli 49,99€. Si tratta di un dispositivo dotato di un sensore ottico molto preciso con tracciamento fino a 16.000 DPI con assenza di smoothing, filtraggio o accelerazione. Il sistema di regolazione del peso consente di adattarlo alla nostra mano, mentre gli undici tasti programmabili permettono di personalizzare il suo comportamento ed avere subito accesso alle opzioni più utilizzate nei nostri giochi preferiti. Non manca nemmeno il supporto alla tecnologia LightSync, che offre un’illuminazione RGB sincronizzabile con altre periferiche, così da donare alla nostra postazione un aspetto davvero professionale.

