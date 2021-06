Acquista tre o più titoli di Star Wars su GOG per un ulteriore super sconto!

Il noto store online GOG ha lanciato un’interessante promozione inerente ai videogiochi basati sull’universo di Star Wars che vi consentirà di acquistare tantissimi videogiochi usufruendo di sconti consistenti, che un ulteriore risparmio nel caso acquistiate tre o più titoli. Tuttavia, vi ricordiamo che le offerte sono valide solo ancora per un periodo limitato di tempo e, proprio per questo motivo, vi consigliamo di non perdere tempo e tuffarvi nell’immenso catalogo di articoli proposti su GOG.

Tra i tanti articoli presenti sul portale, vi segnaliamo in modo particolare Star Wars Knights of the Old Republic, storico gioco di ruolo di Bioware considerato uno dei migliori basati sull’universo narrativo di Guerre Stellari. Ambientato quattrocento anni prima della costituzione dell’Impero Galattico, il gioco vi consentirà di vivere un’avventura fantastica durante la quale imparerete a sfruttare i poteri della Forza e scegliere da che parte stare (Jedi o Sith).

Piuttosto interessante anche STAR WARS – The Force Unleashed Ultimate Sith Edition, proposto a soli 5,79€, che vedrà i giocatori vestire i panni del misterioso “apprendista segreto” di Darth Vader in una storia che si collega temporalmente tra gli eventi raccontati in Star Wars Episodio III: La vendetta dei Sith e Star Wars Episodio IV: Una nuova Speranza. Nel titolo potrete usare i micidiali poteri della Forza e devastanti attacchi combinati contro innumerevoli nemici.

Le offerte attualmente attive su GOG sono veramente tante, per questo il nostro consiglio è quello di visitare la pagina relativa all’iniziativa, in modo da poter trovare più in linea con le vostre necessità.

