Acquista il nuovissimo set Lego GhostBusters ECTO-1!

Siete appassionati dei GhostBusters e volete farvi (o fare ad altri fan che conoscete) un regalo di Natale davvero indimenticabile? LEGO ha recentemente lanciato un nuovo set della linea LEGO Creator dedicato alla mitica ECTO-1, l’ambulanza modello Cadillac Miller-Meteor del 1959 convertita in veicolo acchiappa fantasmi nell’omonimo film!

Basato sul film GhostBusters: Legacy, questo modello di ECTO-1 è dotato di uno sterzo funzionante, una botola con trappola per fantasmi, una postazione estensibile con mitragliatore posteriore, uno zaino protonico e fantastici dettagli dell’auto originale, come l’iconico logo GhostBusters. Con elementi quali il parabrezza curvo, il volante modulare e i mattoncini con decorazioni a tema Ghostbusters, questo set incredibilmente dettagliato sarà perfetto da esporre sia in casa che in ufficio.

Parlando della progettazione del set LEGO Ghostbusters Ecto-1, il designer LEGO Michael Psiaki ha dichiarato:

“Amo creare veicoli LEGO e, avendo già progettato in precedenza la LEGO James Bond Aston Martin DB5, ho amato la sfida di lavorare sull’ECTO-1. Questa è la versione più grande e dettagliata di questa vettura che abbiamo mai creato, è piena di caratteristiche autentiche e di easter eggs, che non vedo l’ora che vengano scoperti dagli appassionati mentre costruiranno questo modello”

Il modello finale dell’ECTO-1 misura 22,5cm di altezza, 47cm di lunghezza e 16,5cm di larghezza ed è ricco di dettagli originali che lo rendono perfetto per l’esposizione. Il kit fa parte di una serie di set da costruzione LEGO, progettati per gli appassionati di costruzioni LEGO che amano i design straordinari e le architetture eleganti.

Si tratta di un ottimo modo per trascorrere il tempo, sia da soli che in compagnia, grazie alla presenza di ben 2.352 pezzi che vi regaleranno tante ore di divertimento e relax.

Nel caso foste LEGO VIP, acquistando il set LEGO GhostBusters ECTO-1 riceverete in omaggio anche il poster GhostBusters. I veri appassionati non dovrebbero assolutamente lasciarsi sfuggire questo prodotto, che potete acquistare direttamente cliccando sul link sottostante.

» Clicca qui per acquistare il set LEGO GhostBusters ECTO-1 «