Abbonamento annuale PS Plus scontato del 34% su Eneba!

Aggiornamento 13 agosto: l’offerta è ancora attiva e vi consigliamo di approfittarne!

Se siete alla ricerca di un abbonamento a PS Plus ad un prezzo scontato, oggi abbiamo ottime notizie per voi. Eneba offre un abbonamento annuale a PlayStation Plus con uno sconto sostanzioso, che vi permetterà di giocare online e ottenere titoli mensili gratuiti ad un costo notevolmente inferiore!

PS Plus non ha davvero bisogno di presentazioni: è l’abbonamento premium firmato Sony che vi consente di giocare online su PlayStation 4 e ricevere ogni mese ben due giochi gratuiti da utilizzare sulla piattaforma. Potrete tenerli con voi fintanto che sarete abbonati, per cui quantomeno per una durata di un anno se vi abbonerete con questa offerta.

Inoltre, PlayStation Plus vi consente di accedere ad uno spazio di immagazzinamento dei salvataggi cloud, in modo da non perderli mai in caso di guasto della vostra console, e sconti esclusivi su PlayStation Store su DLC, film, serie TV, musica, PlayStation Now e naturalmente giochi.

L’abbonamento che vi mostriamo oggi contiene ben dodici mesi di sottoscrizione ad un prezzo fortemente scontato a confronto con quello originale. Parliamo di un taglio del 34% che vi farà portare a casa l’abbonamento a PS Plus al prezzo di appena 39,40 €, contri i 59,99 € richiesti tradizionalmente da Sony.

Una volta effettuato l’acquisto, riceverete tramite consegna istantanea la chiave digitale da riscattare sul PlayStation Network italiano, e sarete subito pronti a giocare online e sbloccare i vostri giochi gratuiti a partire dal mese in cui vi sarete abbonati. La pratica è super semplice e vi basterà iscrivervi al negozio Eneba e lasciare la vostra email per la consegna immediata.

Ricordate che questo abbonamento è valido ad un prezzo estremamente vantaggioso su Eneba sia che siate nuovi abbonati sia che possediate già una sottoscrizione a PS Plus, per cui in qualunque caso potrete acquistarla e iniziare subito oppure estendere la vostra permanenza sul servizio. Una chance imperdibile se consideriamo la portata dello sconto.

» Clicca qui per acquistare l’abbonamento a PS Plus in offerta «