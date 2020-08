Abbonamenti PlayStation Plus in forte sconto su Instant Gaming!

Aggiornamento 29 agosto: gli sconti dedicati a PlayStation Plus sono ancora disponibili, fino al 25%!

L’abbonamento PlayStation Plus ha sempre su di sé i riflettori dei videogiocatori per svariati motivi. Il primo, è che grazie alla Instant Game Collection rende possibile portare a casa due giochi gratis al mese, che nel caso di agosto includeranno anche dei nomi molto importanti. Questi giochi, una volta riscattati, rimangono associati a tempo indeterminato al vostro profilo, sempre disponibili a patto che abbiate ancora un abbonamento attivo.

Sono anche altre le caratteristiche di PS Plus che lo rendono particolarmente osservato: l’abbonamento consente anche di accedere a delle promozioni esclusive in digitale su PlayStation Store e, croce e delizia di chi ama il multiplayer, è indispensabile per giocare online su PS4. Per questa serie di motivi, insomma, i sottoscrittori di PlayStation Plus sono andati crescendo nel corso del tempo, e la caccia al prezzo migliore per portare a casa l’attivazione dell’abbonamento – o il suo rinnovo – è sempre aperta.

Vi segnaliamo pertanto che il negozio digitale Instant Gaming, noto per i suoi prezzi estremamente bassi, sta proponendo uno sconto dedicato ai diversi tagli di PlayStation Plus, che potete trovare con abbonamento mensile, abbonamento trimestrale o abbonamento annuale. Se nel primo caso il risparmio è essenzialmente ridotto, nel secondo e nel terzo si fa decisamente più interessante: parliamo di 16% di sconto per i tre mesi, mentre si arriva addirittura al 25% di sconto sull’abbonamento da 365 giorni.

Una volta attivato, l’abbonamento ha rinnovo automatico se non diversamente specificato (sarete voi a doverlo gestire dalle impostazioni del vostro profilo). Questo, tuttavia, non significa che non possiate acquistare un rinnovo dell’abbonamento fino a quando non sarà scaduto quello corrente: se, ad esempio, avete già attivo PS Plus e volete approfittare di questi sconti, potete acquistare il taglio che preferite, riscattare il codice digitale e vedere sommarsi i mesi appena comprati alla scadenza precedentemente prevista per il vostro abbonamento.

Sconti PlayStation Plus su Instant Gaming