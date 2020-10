85% di sconto su The Division 2 su Ubisoft Store!

In questo momento su Ubisoft Store ci sono consistenti sconti relativi ad uno dei titoli più longevi della casa francese: The Division 2. Dal lancio, il titolo ha ricevuto diversi aggiornamenti ed espansioni, che si riflettono sulle varie edizioni attualmente disponibili.

Ambientato a Washington D.C., il gioco vi pone nei panni degli agenti della Divisione, che cercano di combattere per salvare la civiltà dopo la diffusione impietosa del virus che ha messo in ginocchio il mondo intero. Creerete così il vostro agente, che è già all’opera da sette prima dell’inizio delle vicende del gioco, e guiderete la vostra squadra nel tentativo disperato di salvare l’umanità dall’epidemia.

Le meccaniche di gameplay sono quelle di un open world con elementi da gioco di ruolo e di sparatutto, in cui vi intratterrete con un sistema di progressione di cui vi abbiamo parlato abbondantemente nella nostra recensione. Potrete anche giocare da soli o in cooperativa, a seconda delle vostre preferenze, completando un’ampia gamma di attività – che vanno dalla campagna principale alle partite PvP, passando anche per la pericolosissima Zona Nera, raccomandata solo ai giocatori più agili. Grazie agli sconti, potete tenere per sempre The Division 2 spendendo solo 4,50€ anziché 29,99€ come normalmente previsto.

Di seguito trovate l’elenco delle varie versioni disponibili su Ubisoft Store, così da gettarvi sin da subito nella mischia con tutte le espansioni disponili sino ad ora, nel caso foste interessati. In particolare vi segnaliamo la Warlords of the New York Ultimate Edition che, a fronte di soli 24€, vi permette di ottenere la versione base del gioco, l’espansione Warlords of New York, un boost di Livello 30, per iniziare la campagna “Warlords of New York”, lo sblocco istantaneo di tutte e 6 le specializzazioni dell’end game, 8 incarichi top secret esclusivi, il pacchetto Servizi segreti Battleworn, il pacchetto Primo soccorritore, il pacchetto Agente élite, 1 emote esclusiva e 1 divisa esclusiva.

Sconti su The Division 2 su Ubisoft Store