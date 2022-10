5 videogame in sconto a meno di 20€ per il Prime Day

È ufficialmente iniziato il Prime Day di ottobre, portando con sé tantissime offerte sulle più disparate categorie merceologiche, per un totale di circa un milione di articoli scontati. Come sempre, noi di Spaziogames siamo in prima linea per offrirvi un aggiornamento costante sui migliori sconti inerenti al mondo della tecnologia. In questo articolo, in particolare, vi consigliamo cinque videogiochi in sconto a meno di 20€, così da portarvi a casa dei titoli di qualità sborsando una cifra davvero bassa.

Così come le altre offerte segnalate nella giornata di oggi, vi ricordiamo che, per accedervi, è necessario essere abbonati ad Amazon Prime possono accedere solo gli abbonati ad Amazon Prime, motivo per cui vi suggeriamo caldamente di sottoscrivere il vostro abbonamento prima della fine delle offerte, specie considerando che, qualora non siate mai stati abbonati Amazon Prime, i primi 30 giorni della promozione sono gratuiti!

Marvel’s Avengers – PS5

Action adventure realizzato da Crystal Dynamics, già autori degli ottimi Tomb Raider e Rise Of The Tomb Raider, e pubblicato da Square Enix, Marvel’s Avengers è un action adventure nel quale i giocatori vestiranno i panni dei celeberrimi Vendicatori nella loro lotta per salvare la Terra da terribili e potenti nemici.

» Vedi su Amazon

Alan Wake Remastered – PS5

Versione rimasterizzata dell’originale Alan Wake uscito per la prima volta su Xbox 360, Alan Wake Remastered su PS5 offre una sensazione unica, grazie ai grilletti adattivi del controller wireless che rispondono diversamente a seconda dell’arma impugnata, dal revolver alla pistola lanciarazzi. Ci sono anche delle schede attività per ogni episodio e missione del gioco.

» Vedi su Amazon

Mario + Rabbids Kingdom Battle – Nintendo Switch

Mario + Rabbids Kingdom Battle è un crossover che propone le iconiche mascotte Nintendo e Ubisoft con un interessante gameplay strategico. Il titolo è affrontabile anche in compagnia di un vostro amico grazie al gameplay in co-op locale: non dovrete fare altro che affidargli uno dei vostri joy-con e divertirvi in appositi livelli speciali ricchi di sfide.

» Vedi su Amazon

God Of War – PS4

God Of War è un action game in terza persona avvincente ed emozionante, che saprà tenervi incollati alla sedia (o al divano) per un numero considerevole di ore, soprattutto se vorrete esplorare ogni singolo anfratto della mappa di gioco. Il titolo racconta la storia di Kratos che, dopo aver ottenuto la sua vendetta nei confronti degli dèi dell’Olimpo, si è rifugiato in terra norrena dove si troverà nuovamente a combattere mostri e altri dèi, insegnando a suo figlio come sopravvivere e non commettere i suoi stessi errori.

» Vedi su Amazon

Mortal Kombat 11 Ultimate – Xbox

Versione definitiva dell’ultimo capitolo della celeberrima serie di picchiaduro, Mortal Kombat 11 Ultimate propone l’intero cast di 37 combattenti, inclusi gli ultimi arrivati Rain, Mileena e Rambo, in una duplice storia per la salvezza dell’umanità. Tantissimi i contenuti e le modalità, per un titolo che saprà tenervi incollati allo schermo per tantissime ore.

» Vedi su Amazon