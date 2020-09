25° compleanno di eBay: codice sconto da 25€ per chiudere i festeggiamenti del portale!

Continuano le celebrazioni per il 25° compleanno di eBay, che vi propone ancora un’iniziativa per consentirvi di risparmiare facendo shopping sulle sue pagine. In questo momento, infatti, potete approfittare di un codice coupon che vi permette di risparmiare 25€ sui vostri acquisti, con l’unica fatica che dovete fare che è scegliere i vostri prodotti preferiti e inserire il codice prima di completare la transazione.

La promozione, valida fino al 27 settembre, vi permette di risparmiare su una selezione che include diverse tipologie di prodotti: si va da notebook ottimi per lavorare a nuovi televisori in 4K per aiutarvi a realizzare la living room dei vostri sogni, passando per attrezzature indispensabili per l’attività sportiva e per gli immancabili smartphone – sia iOS che Android – che sono ormai compagni inseparabili della nostra quotidianità.

Citiamo, ad esempio, il televisore LG 65″ 4K, una smart TV del noto produttore coreano che vanta una risoluzione 3840 x 2160. Realizzato con tecnologia LED, il televiosre supporta anche l’HDR per la massima resa cromatica delle immagini, ed è predisposto per il montaggio VESA (il che significa che potete affiggerlo alla parete del vostro salotto, liberando spazio). Inoltre, essendo una smart TV potete installare tutte le vostre applicazioni di streaming e video on demand preferite, come Netflix, YouTube, DAZN, Now TV, Sky Online o Disney+, solo per citarne alcune.

Il codice da inserire come coupon per avere lo sconto è: PARTYEBAY25. Per poterne usufruire, dovete avere almeno 18 anni e dovete pagare il vostro ordine servendovi di una carta di credito, di una carta di debito o del vostro account PayPal. Non è previsto, quindi, il pagamento tramite bonifico, né in contrassegno alla consegna della merce.

Vi raccomandiamo di approfittare della promozione prima che le celebrazioni per il nuovo anniversario di eBay si esauriscano, facendovi qualche regalo con la consapevolezza che risparmierete 25€ sugli oggetti che metterete nel carrello.

» Clicca qui per approfittare del coupon per i 25 anni di eBay «